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الرياضي
المصري يستعد لبركان في الظلام!
المصري يستعد لبركان في الظلام!
22 ابريل 2022 11:06

 
الدار البيضاء (د ب أ)


أدى المصري تدريبه الأول بمدينة الدار البيضاء المغربية، وذلك استعداداً لمباراته بإياب الدور ربع النهائي من النسخة التاسعة عشرة لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتي ستجمعه بمضيفه فريق نهضة بركان المغربي، والمقرر إقامتها مساء الأحد المقبل على الملعب البلدي بمدينة بركان.

وذكر المركز الإعلامي للمصري البورسعيدي أن الفريق تعرض لموقف لا يُحسد عليه، إذ انقطع التيار الكهربائي عن ملعب الأكاديمية الرياضية لملعب شباب المحمدية بالدار البيضاء فور وصول الفريق إلى الملعب، ورغم ذلك أصر معين الشعباني المدير الفني على خوض الفريق للمران حتى لا يتأثر البرنامج التدريبي للفريق قبل المباراة.
ومن جهته أبدى الدكتور علي الطرابيلي أمين صندوق النادي ورئيس بعثة المصري استيائه التام من تجاهل مسؤولي نادي نهضة بركان لبعثة المصري منذ وصولها إلى المغرب، وهو الأمر الذي يتنافى تماماً مع التقاليد المتعارف عليها في هذا الشأن.
وقال إن بعثة المصري لم تتوقع على الإطلاق أن يتم التعامل معها بهذا الشكل، خاصة في ظل المعاملة الطيبة التي وجدتها بعثة نهضة بركان منذ اللحظة الأولى لوصولها لمصر، حيث خصصت إدارة النادي المصري مرافقاً مستديماً لبعثة نهضة بركان لتذليل أية عقبات قد تواجهها.
وأضاف أن السفارة المصرية بقيادة السفير ياسر عثمان قد قامت بدورها على الوجه الأكمل في استضافة البعثة في ظل تجاهل تام من مسؤولي نادي نهضة بركان.
وأوضح أنه تواصل بالفعل مع مراقب المباراة لإحاطته بكافة الملابسات التي تعرضت لها البعثة على مدار يوم الخميس، والتي قد تثير شكوك البعض حول تعمد قطع التيار الكهربائي عن ملعب التدريب حتى يتسبب ذلك في إرباك حسابات الجهاز الفني للمصري.

الكونفدرالية الأفريقية
المصري البورسعيدي
نهضة بركان
الدار البيضاء
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