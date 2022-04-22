ضمك يجدد عقد هلال سوداني



الرياض (د ب أ)

أعلن ضمك السعودي تجديد عقد المهاجم الجزائري العربي هلال سوداني لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وذكر ضمك عبر حسابه الرسمي بموقع شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر»: هلال سوداني ضمكاوي.. تم التجديد، ونشر النادي صور للاعب أوضح من خلالها تجديد عقده لمدة عام واحد.

وكان العربي هلال سوداني «34 عاماً قد انضم إلى ضمك في يوليو 2021، بعد أيام من نهاية عقده مع الفتح السعودي، وسبق لهلال سوداني أن انضم لفرق نوتنجهام فورست الإنجليزي وأولمبياكوس اليوناني ودينامو زغرب الكرواتي وفيتوريا جيمارايش البرتغالي، وكذلك جمعية أولمبي الشلف الجزائري.