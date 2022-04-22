الغيابات تضرب دورتموند أمام البايرن



دورتموند (رويترز)

قال بروسيا دورتموند إن أكسل فيتسل والحارس جريجور كوبل يغيبان عن مباراة قمة الترتيب أمام بايرن ميونيخ في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم اليوم.

وانضم اللاعبان إلى قائمة طويلة من الغائبين تضم ماتس هوملز وجيوفياني رينا وتوماس مونييه ومحمود داوود.

وقال دورتموند «بالإضافة إلى قائمة طويلة من الغائبين، سيكون على المدرب خوض المباراة من دون جريجور كوبل الذي تعرض لإصابة الركبة، وأكسل فيتسل الغائب بداعي المرض،

كما ما زالت هناك شكوك بشأن مشاركة ماريوس فولف ودان-أكسل زاجادو، والقرار النهائي بشأنهما سيكون بعد التدريب الأخير.

وسيعود الجناح رفائيل جيريرو، بعد غيابه عن الفوز 6-1 على فولفسبورج مطلع الأسبوع الحالي للإصابة.

ويمكن لبايرن، الذي يتصدر المسابقة برصيد 72 نقطة، حصد لقبه العاشر على التوالي في الدوري لو انتصر على دورتموند ثاني الترتيب.