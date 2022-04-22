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البطائح يضبط التوقيت على «عاشرة» الـ «64»!
البطائح يضبط التوقيت على «عاشرة» الـ «64»!
22 ابريل 2022 10:53

 
فيصل النقبي (الفجيرة)

تقام مباريات الجولة 29 قبل الأخيرة من دوري الدرجة الأولى دفعة واحدة غداً السبت ضماناً لعدالة التنافس، ضمن الصراع الثلاثي الدائر حاليا على مركز الوصيف المرافق لدبا الفجيرة بطل الدوري لعالم الأضواء والشهرة بين البطائح والعربي ودبا الحصن.
وتكتسب ثلاث مواجهات من السبع أهمية كبرى في هذا السباق الثلاثي للتأهل، حيث يلتقي التعاون مع البطائح، ودبا الفجيرة مع العربي، والفجيرة مع دبا الحصن، وهي أهم مباريات الجولة، وكلها بالعاشرة مساء وفي نفس التوقيت تقام أربع مباريات أخرى من أجل تحسين النتائج وهي الحمرية مع حتا، ومسافي مع جلف اف سي، والذيد مع سيتي ومصفوت مع الجزيرة الحمراء.
وربما تكون النقاط الثلاث في حال فوز البطائح على التعاون وتعادل العربي أو خسارته امام دبا الفجيرة فرصة لكتابة تاريخ جديد لهذا النادي بالصعود لدوري المحترفين، حيث سيصل للنقطة 64 وفي حالة خسارة العربي سيتجمد رصيده عند النقطة 60 وهذا يعني تأهل البطائح، وحتى في حالة تعادل العربي سيتأهل رغم وجود 3 نقاط بينهما، لأن مجموع المواجهات بين الفريقين يبتسم للبطائح، فلقاء الذهاب انتهى بهدف نظيف لمصلحة العربي والإياب قد انتهى لمصلحة البطائح بهدفين نظيفين.
أما في حالة فوز الفريقين فهذا يعني بأن المنافسة ستستمر للجولة الأخيرة بينها، أما في حالة خسارة أو تعادل البطائح وفوز العربي، فسيقفز للمركز الثاني برصيد 63 نقطة وهو ما يؤجل المنافسة بينهما كذلك للجولة الأخيرة.
وبالنسبة لدبا الحصن يحتاج لمعجزة حقيقية للتأهل وفرصته بفوزه على الفجيرة وخسارة العربي والبطائح للاحتفاظ بفرصته، لأن في حالة فوز البطائح فهذا يعني ضياع فرصته في التأهل نهائياً.

دوري الدرجة الأولى
دبا الفجيرة
نادي العربي
البطائح
دبا الحصن
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