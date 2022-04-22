الشباب يستبعد بانيجا



جدة (د ب أ)

ذكر تقرير إخباري أن الروماني ماريوس سوموديكا المدير الفني لفريق الشباب السعودي، قرر إراحة اللاعب الأرجنتيني إيفر بانيجا في المباراة المقررة أمام مومباي سيتي الهندي اليوم ضمن دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

وذكرت صحيفة «الرياضية» السعودية أن مصادر خاصة كشفت لها أن سوموديكا

اعتمد الثلاثي البرازيلي إياجو سانتوس «المدافع» وباولينيو دي باولا «لاعب الوسط» وكارلوس جونيور «الجناح المتقدم»، كلاعبين أجانب في القائمة التي يخوض بها المواجهة التي تؤهل الفريق إلى دور الستة عشر في حالة الفوز أو التعادل.

ويتصدر الشباب المجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا برصيد عشر نقاط، ويليه الجزيرة الإماراتي ومومباي سيتي والقوة الجوية العراقي برصيد أربع نقاط لكل منها.