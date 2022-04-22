الأحد 24 ابريل 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج الكتب الرقمية
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج الكتب الرقمية
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي
الشباب يستبعد بانيجا
الشباب يستبعد بانيجا
22 ابريل 2022 10:43

 
جدة (د ب أ) 

ذكر تقرير إخباري أن الروماني ماريوس سوموديكا المدير الفني لفريق الشباب السعودي، قرر إراحة اللاعب الأرجنتيني إيفر بانيجا في المباراة المقررة أمام مومباي سيتي الهندي اليوم ضمن دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

وذكرت صحيفة «الرياضية» السعودية أن مصادر خاصة كشفت لها أن سوموديكا
اعتمد الثلاثي البرازيلي إياجو سانتوس «المدافع» وباولينيو دي باولا «لاعب الوسط» وكارلوس جونيور «الجناح المتقدم»، كلاعبين أجانب في القائمة التي يخوض بها المواجهة التي تؤهل الفريق إلى دور الستة عشر في حالة الفوز أو التعادل.
ويتصدر الشباب المجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا برصيد عشر نقاط، ويليه الجزيرة الإماراتي ومومباي سيتي والقوة الجوية العراقي برصيد أربع نقاط لكل منها.

دوري أبطال آسيا
السعودية
الشباب
مومباي سيتي
الجزيرة
القوة الجوية
آخر الأخبار
سلطان بن أحمد القاسمي لدى حضوره حفل رابطة خريجي جامعة الشارقة (وام)
الإمارات
سلطان بن أحمد القاسمي يشهد حفل رابطة خريجي جامعة الشارقة
24 ابريل 2022
سلطان الجابر في حديث مع سامح شكري (وام)
الإمارات
سلطان الجابر يلتقي وزير خارجية مصر
24 ابريل 2022
حصة بوحميد
الإمارات
حصة بوحميد: إتمام صرف مكرمة محمد بن زايد لمستحقي المساعدات الاجتماعية
24 ابريل 2022
توزيع وجبات إفطار صائم في أبوظبي وضواحيها من قبل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي (الاتحاد)
الإمارات
640.420 وجبة كسر الصيام وإفطار صائم في أبوظبي وضواحيها
24 ابريل 2022
إقامة دبي توزع 9000 وجبة إفطار خلال رمضان
الإمارات
إقامة دبي توزع 9000 وجبة إفطار خلال رمضان
24 ابريل 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©