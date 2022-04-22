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الوصل والإمارات.. «ساعة الحقيقة»
الوصل والإمارات.. «ساعة الحقيقة»
22 ابريل 2022 10:10

مراد المصري (دبي)


يلتقي الوصل مع الإمارات غداً «السبت» في «الجولة 21» لـ «دوري أدنوك للمحترفين»، في مواجهة سيكون عنوانها «ساعة الحقيقة»، ما بين «الإمبراطور» الساعي لمعرفة إمكانية إنهاء الموسم بأفضل مركز على لائحة الترتيب، أو «الصقور» الذي يتطلع إلى محاولة إنقاذ نفسه من الهبوط في الأمتار الأخيرة من المسابقة.
ويبحث الوصل عن مواصلة البناء على الأداء الذي قدمه مؤخراً، بعدما حقق الفوز على شباب الأهلي، وخسر بصعوبة أمام العين، ويتطلع إلى مواصلة التقدم على لائحة الترتيب، مع سعي المدرب أودير هيلمان للحصول على الثقة اللازمة، في حال أراد البقاء مع «الفهود» في الموسم المقبل.
وتشكل المباريات المتبقية فرصة لعدد من اللاعبين لإثبات أنفسهم، خصوصاً الشباب الذين قدموا لمحات متميزة في الجولات الماضية مثل غانم أحمد، ومحاولات الأجانب لتثبيت أقدامهم، حيث يوجدون على سبيل الإعارة في الفريق مثل ميشيل أراوخو وراميرو.
من جانبه يدرك الإمارات بقيادة المدرب المصري أيمن الرمادي أن «الخطأ ممنوع» في المباراة، وأن تحقيق النقاط الثلاث سيكون لها «مفعول كبير»، لمحاولة القتال حتى آخر لحظة للبقاء في «الأضواء».
ويعتمد الإمارات على جوزيف قنادو في قيادة الهجوم، بدعم من سعيد الكعبي ووليد الصبار، والذي ظهر بمستوى متوازن خلال فوزه على خورفكان، ولعب بشجاعة رغم الخسارة أمام الوحدة في الجولة الماضية.
يذكر أن الوصل يحتل المركز السابع برصيد 26 نقطة، فيما يأتي الإمارات في الترتيب الأخير وله 9 نقاط.

دوري أدنوك للمحترفين
الوصل
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