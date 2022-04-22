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الرياضي
مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة في أبوظبي يختتم بطولته الرمضانية
مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة في أبوظبي يختتم بطولته الرمضانية
22 ابريل 2022 09:52

 
أبوظبي (الاتحاد) 


اختتم مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، بطولته الرمضانية لكرة القدم التي تخللها العديد من الفعاليات الرياضية المتنوعة، وتوج المجلس الفائزين في البطولة التي من المقرر أن تصبح حدثاً سنوياً في ظل التفاعل الكبير الذي شهدته والأثر الذي تركته لدى أفراد المجتمع.

يأتي إطلاق بطولة كرة القدم الرمضانية، التي شهدت الكثير من المنافسة والإثارة خلال اللقاءات التي أقيمت منذ انطلاقها وحتى نهاية أنشطتها المتنوعة، ضمن رؤية «مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة» الهادفة إلى تحقيق التوازن الفكري والجسدي للمشاركين فيها ودمجها في منظومة العمل الجماعي بهدف تشجيع وتعزيز الوعي المجتمعي.
وقال فيصل البناي، الأمين العام لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة: «ينضم المجلس إلى ركب المؤسسات الوطنية والخاصة في إمارة أبوظبي التي تحرص على دعم موظفيها من خلال توفير الأنشطة والبرامج الصحية والرياضية والترفيهية، خاصة في شهر رمضان».
وأكد أن الأنشطة الرياضية والترفيهية كانت ولا تزال قوة دافعة توحد الجميع وتحفّز على الإبداع والابتكار وشيوع الإيجابية ونشر المصلحة العامة، مشيراً إلى أن المجلس سيستمر في المستقبل في مثل هذه الأنشطة إيماناً منه بالدور الكبير الذي تمثله الرياضة في تحسين الإنتاجية وتعزيز التواصل بين الكوادر الوظيفية.
ومن الجدير بالذكر أن البطولة التي نظمها المجلس تهدف إلى تعزيز مستويات المشاركة والإنتاجية خلال الشهر الكريم، حيث تم دعم هذه الأنشطة بكافة الترتيبات اللوجستية والبنية التحتية اللازمة، وتزويدها بطاقم تحكيم كروي خبير، وملاعب متطورة، فهي تسهم في رفع الطاقة الإيجابية وتعزيز التنافسية، والروح المعنوية والحماسة، والسعادة لدى كادر العمل في المجلس والمشاركين، وهذا يمثل حافزاً كبيراً لرفع الطاقة الإنتاجية، وتحقيق مزيد من الإنجازات. كما بادر المجلس أيضاً خلال شهر رمضان في توجيه المهتمين لحضور دروس اليوجا والتأمل الأسبوعية، وذلك في إطار حرصه الدائم على تشجيع كوادره الوظيفية على اتباع منظومة حياتية راقية يملؤها الأمل والتفاؤل بمستقبل أكثر صحة وحيوية.

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