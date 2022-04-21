الأحد 24 ابريل 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج الكتب الرقمية
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج الكتب الرقمية
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي
كأس رئيس الدولة للجو جيتسو ترسم مشهد فئة الكبار
كأس رئيس الدولة للجو جيتسو ترسم مشهد فئة الكبار
21 ابريل 2022 22:26

أبوظبي (الاتحاد)


تنطلق غداً «الجمعة» منافسات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجو جيتسو فئة الكبار فوق 18 عاماً في صالة جو جيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية، بمشاركة نخبة لاعبي ولاعبات أندية وأكاديميات الدولة، للمنافسة على حسم اللقب والصعود إلى منصة التتويج والحصول على جوائز البطولة التي تبلغ قيمتها 525 ألف درهم.
وتجرى مرحلة الميزان خلال الفترة من 4 – 6 مساء اليوم، على أن تنطلق المنافسات في تمام الساعة التاسعة مساء، بينما تستأنف السبت وتختتم بمراسم التتويج للإعلان عن الفائز باللقب وأصحاب المراكز الثلاثة الأولى.
وكان نادي بني ياس قد فاز بلقب النسخة الماضية عن فئة الكبار(فوق 18 عاما)، وهو من بين المرشحين للاحتفاظ بلقب نسخة هذا العام، فيما تمكنت أكاديمية بالمز الرياضية "تيم 777 " من الفوز بلقب السيدات ومن المتوقع أن تكون المنافسة قوية هذا العام، خاصة أن معظم المشاركين من ذوي الخبرة الدولية الواسعة على البساط، وقد استعدوا جميعا للمنافسة والوصول لمنصة التتويج.
ويقول فهد علي الشامسي الأمين العام للاتحاد: " تكتسب بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة أهمية كبرى، تكمن في الاسم الغالي الذي تحمله، وما تمثله من قيمة مضافة لجدول منافسات الموسم الرياضي، ومواكبتها لرؤية الاتحاد الرامية إلى توسيع قاعدة انتشار اللعبة، وتعزيز حضورها بين أفراد المجتمع. كما تشكل بطولة كأس رئيس الدولة للجو جيتسو محطة مهمة لتحفيز المنافسة بين الأندية والأكاديميات المحلية، ودعم جهودنا في تسليط الضوء على المهارات المتميزة للاعبين المؤهلين للمشاركة في المنتخبات الوطنية، وتقديم الرعاية لهم، والارتقاء بتصنيفهم للوصول إلى منصات التتويج العالمية".
وأشاد الشامسي بالمستوى المتميز للاعبين المشاركين في البطولة هذا الموسم مشيرا إلى أنه يهنئ الأندية التي تمكنت من حصد لقب فئتي تحت (16 عاما) وتحت (18 عاما) متوقعاً بأن تكون منافسات فئة الكبار مسك الختام لهذه البطولة ذات المواصفات العالمية لاحتضانها نخبة لاعبي ولاعبات الأندية والأكاديميات المحلية.
وتقول علياء الظنحاني لاعبة نادي الوحدة أن الفريق يدخل إلى بطولة كأس رئيس الدولة للجو جيتسو بهدف المنافسة والوصول إلى منصة التتويج، وقد كثف استعداداته ووصل إلى الجاهزية المطلوبة للذهاب بعيدا.
وأضافت:" نحن على وعي تام بقوة الفرق المشاركة التي تطمح إلى الفوز باللقب، وسنحرص على الاستفادة من مشاركاتنا الماضية، وتوجيه تركيزنا للخروج بأفضل النتائج، ونعول كثيرا على دعم جماهيرنا ومؤازرتهم لنا خلال النزالات".
من جهته يقول اللاعب محمد القبيسي من نادي بني ياس أن الفريق استعد بشكل قوي للاحتفاظ بلقبه، وأن اللاعبين يدركون حجم المسؤولية المترتبة عليهم لا سيما أن النادي هو حامل اللقب وسينافس بقوة للعودة بلقب البطولة والتتويج وتحقيق الآمال والتطلعات. 

الإمارات
أبوظبي
كأس رئيس الدولة للجو جيتسو
الجو جيتسو
مدينة زايد الرياضية
آخر الأخبار
سلطان بن أحمد القاسمي لدى حضوره حفل رابطة خريجي جامعة الشارقة (وام)
الإمارات
سلطان بن أحمد القاسمي يشهد حفل رابطة خريجي جامعة الشارقة
24 ابريل 2022
سلطان الجابر في حديث مع سامح شكري (وام)
الإمارات
سلطان الجابر يلتقي وزير خارجية مصر
24 ابريل 2022
حصة بوحميد
الإمارات
حصة بوحميد: إتمام صرف مكرمة محمد بن زايد لمستحقي المساعدات الاجتماعية
24 ابريل 2022
توزيع وجبات إفطار صائم في أبوظبي وضواحيها من قبل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي (الاتحاد)
الإمارات
640.420 وجبة كسر الصيام وإفطار صائم في أبوظبي وضواحيها
24 ابريل 2022
إقامة دبي توزع 9000 وجبة إفطار خلال رمضان
الإمارات
إقامة دبي توزع 9000 وجبة إفطار خلال رمضان
24 ابريل 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©