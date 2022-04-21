كأس رئيس الدولة للجو جيتسو ترسم مشهد فئة الكبار

أبوظبي (الاتحاد)



تنطلق غداً «الجمعة» منافسات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجو جيتسو فئة الكبار فوق 18 عاماً في صالة جو جيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية، بمشاركة نخبة لاعبي ولاعبات أندية وأكاديميات الدولة، للمنافسة على حسم اللقب والصعود إلى منصة التتويج والحصول على جوائز البطولة التي تبلغ قيمتها 525 ألف درهم.

وتجرى مرحلة الميزان خلال الفترة من 4 – 6 مساء اليوم، على أن تنطلق المنافسات في تمام الساعة التاسعة مساء، بينما تستأنف السبت وتختتم بمراسم التتويج للإعلان عن الفائز باللقب وأصحاب المراكز الثلاثة الأولى.

وكان نادي بني ياس قد فاز بلقب النسخة الماضية عن فئة الكبار(فوق 18 عاما)، وهو من بين المرشحين للاحتفاظ بلقب نسخة هذا العام، فيما تمكنت أكاديمية بالمز الرياضية "تيم 777 " من الفوز بلقب السيدات ومن المتوقع أن تكون المنافسة قوية هذا العام، خاصة أن معظم المشاركين من ذوي الخبرة الدولية الواسعة على البساط، وقد استعدوا جميعا للمنافسة والوصول لمنصة التتويج.

ويقول فهد علي الشامسي الأمين العام للاتحاد: " تكتسب بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة أهمية كبرى، تكمن في الاسم الغالي الذي تحمله، وما تمثله من قيمة مضافة لجدول منافسات الموسم الرياضي، ومواكبتها لرؤية الاتحاد الرامية إلى توسيع قاعدة انتشار اللعبة، وتعزيز حضورها بين أفراد المجتمع. كما تشكل بطولة كأس رئيس الدولة للجو جيتسو محطة مهمة لتحفيز المنافسة بين الأندية والأكاديميات المحلية، ودعم جهودنا في تسليط الضوء على المهارات المتميزة للاعبين المؤهلين للمشاركة في المنتخبات الوطنية، وتقديم الرعاية لهم، والارتقاء بتصنيفهم للوصول إلى منصات التتويج العالمية".

وأشاد الشامسي بالمستوى المتميز للاعبين المشاركين في البطولة هذا الموسم مشيرا إلى أنه يهنئ الأندية التي تمكنت من حصد لقب فئتي تحت (16 عاما) وتحت (18 عاما) متوقعاً بأن تكون منافسات فئة الكبار مسك الختام لهذه البطولة ذات المواصفات العالمية لاحتضانها نخبة لاعبي ولاعبات الأندية والأكاديميات المحلية.

وتقول علياء الظنحاني لاعبة نادي الوحدة أن الفريق يدخل إلى بطولة كأس رئيس الدولة للجو جيتسو بهدف المنافسة والوصول إلى منصة التتويج، وقد كثف استعداداته ووصل إلى الجاهزية المطلوبة للذهاب بعيدا.

وأضافت:" نحن على وعي تام بقوة الفرق المشاركة التي تطمح إلى الفوز باللقب، وسنحرص على الاستفادة من مشاركاتنا الماضية، وتوجيه تركيزنا للخروج بأفضل النتائج، ونعول كثيرا على دعم جماهيرنا ومؤازرتهم لنا خلال النزالات".

من جهته يقول اللاعب محمد القبيسي من نادي بني ياس أن الفريق استعد بشكل قوي للاحتفاظ بلقبه، وأن اللاعبين يدركون حجم المسؤولية المترتبة عليهم لا سيما أن النادي هو حامل اللقب وسينافس بقوة للعودة بلقب البطولة والتتويج وتحقيق الآمال والتطلعات.