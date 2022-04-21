الأهلي يعلن نتيجة مسحة لاعبيه قبل لقاء الرجاء



الدار البيضاء (د ب أ)



أعلن أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري سلبية المسحة الطبية التي خضعت لها بعثة الفريق في المغرب، استعداداً لمواجهة الرجاء البيضاوي المغربي في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويخوض الأهلي اليوم «الخميس» مرانه الختامي على ملعب العربي الزاولي الخاص بنادي الاتحاد البيضاوي، بعدما فضل الجهاز الفني خوض المران الأخير عليه، استعداداً للمواجهة التي تقام على ملعب مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء غداً «الجمعة».

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت يوم السبت الماضي في العاصمة المصرية القاهرة قد انتهت بفوز الأهلي 2-1 على الرجاء.