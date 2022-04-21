الأحد 24 ابريل 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج الكتب الرقمية
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج الكتب الرقمية
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي
الأهلي يعلن نتيجة مسحة لاعبيه قبل لقاء الرجاء
الأهلي يعلن نتيجة مسحة لاعبيه قبل لقاء الرجاء
21 ابريل 2022 22:23

 
الدار البيضاء (د ب أ)


أعلن أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري سلبية المسحة الطبية التي خضعت لها بعثة الفريق في المغرب، استعداداً لمواجهة الرجاء البيضاوي المغربي في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
ويخوض الأهلي اليوم «الخميس» مرانه الختامي على ملعب العربي الزاولي الخاص بنادي الاتحاد البيضاوي، بعدما فضل الجهاز الفني خوض المران الأخير عليه، استعداداً للمواجهة التي تقام على ملعب مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء غداً «الجمعة».
وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت يوم السبت الماضي في العاصمة المصرية القاهرة قد انتهت بفوز الأهلي 2-1 على الرجاء.

دوري أبطال أفريقيا
الأهلي المصري
الرجاء المغربي
آخر الأخبار
سلطان بن أحمد القاسمي لدى حضوره حفل رابطة خريجي جامعة الشارقة (وام)
الإمارات
سلطان بن أحمد القاسمي يشهد حفل رابطة خريجي جامعة الشارقة
24 ابريل 2022
سلطان الجابر في حديث مع سامح شكري (وام)
الإمارات
سلطان الجابر يلتقي وزير خارجية مصر
24 ابريل 2022
حصة بوحميد
الإمارات
حصة بوحميد: إتمام صرف مكرمة محمد بن زايد لمستحقي المساعدات الاجتماعية
24 ابريل 2022
توزيع وجبات إفطار صائم في أبوظبي وضواحيها من قبل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي (الاتحاد)
الإمارات
640.420 وجبة كسر الصيام وإفطار صائم في أبوظبي وضواحيها
24 ابريل 2022
إقامة دبي توزع 9000 وجبة إفطار خلال رمضان
الإمارات
إقامة دبي توزع 9000 وجبة إفطار خلال رمضان
24 ابريل 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©