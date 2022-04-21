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الرياضي
«رمضانية الألعاب الإلكترونية» تدخل النهائيات
«رمضانية الألعاب الإلكترونية» تدخل النهائيات
22 ابريل 2022 02:20

دبي (الاتحاد)

اختتمت منافسات الجولتين الأولى والثانية من منافسات البطولة الرمضانية للرياضات الإلكترونية التي ينظمها «فور زيرو فور» للرياضات الإلكترونية «على صالة «كيو كلوب» بدبي، وتحت إشراف اتحاد الرياضات الإلكترونية، حيث تم الانتهاء في منافسات لعبتي «CSGO» و«VALORANT»، بمشاركة أكثر من 120 لاعباً في المنافستين، وتابع الحدث عشاق الرياضات الإلكترونية من المواطنين والمقيمين وحقق المركز الأول في لعبة «سي اس جو» فريق «ExpireD» و أحرز المركز الأول في لعبة «فالورانت» فريق «Vslash Esports».
وتقدم عبدالله الفرق نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الرياضات الإلكترونية، بالشكر إلى اللجنة المنظمة للبطولة والقائمين على صالة «كيو كلوب» التنظيم المتميز لمنافسات البطولة.

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