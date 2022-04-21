تكريم 67 فائزاً في مسابقة دبي للقرآن الكريم لأصحاب الهمم

دبي (الاتحاد)

أشادت الشيخة لطيفة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم الرئيس الأعلى لنادي زعبيل للسيدات بالنقلة النوعية التي تشهدها مسابقة دبي للقرآن الكريم لأصحاب الهمم، مثمّنة زيادة أعداد المتسابقين من حفظة القرآن الكريم، مؤكدة أن الجائزة تسير وفق النهج المرسوم لها من الشيخة روضة بنت أحمد بن جمعة آل مكتوم حرم المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم راعية الحدث الذي يسعى إلى نشر الثقافة القرآنية وربط «أصحاب الهمم» بالقرآن الكريم «وإذكاء روح المنافسة في هذا الشهر الفضيل».

جاء ذلك خلال تكريمها لـ67 فائزاً وفائزة بنادي دبي لأصحاب الهمم في ختام الدورة العاشرة، التي شارك فيها 463 متنافساً من 57 جهة بحضور معالي جميلة بنت سالم المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام، وعائشة ميران مساعد الأمين العام لقطاع الإدارة الاستراتيجية والحوكمة في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، وثاني جمعة بالرقاد رئيس مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم، وماجد العصيمي المدير التنفيذي للنادي، وعزة بنت سليمان الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية للجنة الأولمبية الوطنية وعدد من المسؤولين.

شمل التكريم أجمل صوت بنين فاز به محمد إيهاب محمد وأجمل صوت بنات حصلت على لقبه رحمة عاصم، بينما فاز محمد جوهر بلقب أجمل قراءة متقنة الأحكام بنين، ودعاء حاتم سيف الدين أجمل قراءة متقنة الأحكام بنات، وفاطمة مصطفى أصغر متسابقة وكرم أحمد حسن أصغر متسابق.

وكان حفل الختام قد اُستهل بآيات عطرة من الذكر الحكيم تلاها محمد إيهاب النجار، ومشاهدة فيديو توثيقي للدورة العاشرة أعقب ذلك تقديم نشيد من المنشد محمد جوهر، فيما قدمت نورة الزرعوني «نور البصيرة» قصيدة عن مسابقة القرآن الكريم أهدتها إلى الشيخة لطيفة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم، ثم تكريم دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي على دعمهم الدائم للمسابقة بتقديم المحكمين والمحكمات، تسلّم التكريم محمد الغفلي رئيس فريق «أصحاب الهمم» بالدائرة.