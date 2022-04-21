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«الدون» يشكر ليفربول
«الدون» يشكر ليفربول
21 ابريل 2022 21:33

 
لندن (أ ف ب) 

توجّه البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، بالشكر الخميس إلى فريق ليفربول وجماهيره بسبب الدعم الذي أبدوه خلال مواجهة الفريقين، بعد وفاة أحد توأميه حديثي الولادة.
وعند الدقيقة السابعة، وهو الرقم الذي يحمله رونالدو، وقف جمهور ليفربول في لفتة جميلة تصفيقاً لمدة دقيقة، كتحية لابن البرتغالي الذي فارق الحياة، كما ظهر قميصه في المدرجات فيما أنشدت الجماهير نشيد الفريق «يو ول نيفر ووك ألون» (لن تسير وحدك أبداً).
ونشر «سي آر 7» مقطع فيديو لتلك اللحظة في حسابه على إنستجرام، وعلّق عليه بالقول «عالم واحد... رياضة واحدة... عائلة عالمية واحدة، شكراً أنفيلد، لن ننسى أنا وعائلتي أبداً لحظة الاحترام والتعاطف هذه».
وكانت اللفتة مؤثرة جداً، ذلك لأن التنافس بين ليفربول ومانشستر يونايتد واحد من أشرس المنافسات في كرة القدم الإنجليزية.
وكان رونالدو أعلن الاثنين في منشور مشترك مع الأرجنتينية المولد عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريجيس، وفاة أحد توأميه حديثي الولادة في منشور على تويتر.
وأضاف الثنائي الذي أعلن في نهاية العام الماضي أنه كان يتوقع ولادة توأمين «فقط ولادة ابنتنا الصغيرة تمنحنا القوة لنعيش هذه اللحظة بقليل من الأمل والسعادة».

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
مانشستر يونايتد
ليفربول
كريستيانو رونالدو
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