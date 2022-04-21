جوانجزو «الضربة الثالثة» في «الأبطال»



جوهر بهرو (أ ف ب)

تواصلت معاناة جوانجزو الصيني، بطل عامي 2013 و2015، بتلقيه الخميس الهزيمة الثالثة توالياً في منافسات المجموعة التاسعة لدوري أبطال آسيا في كرة القدم، وهذه المرة بثلاثية نظيفة أمام أولسان هيونداي الكوري الجنوبي.

وبعدما استهل مشواره بهزيمة قاسية أمام مضيف المجموعة جوهر دار التعظيم الماليزي بخماسية نظيفة، مني جوانجزو الاثنين بخسارة أقسى قوامها ثمانية نظيفة على يد كواساكي فرونتال الياباني، ليرتفع الخميس عدد الأهداف المسجلة في شباكه إلى 16 في ثلاث مباريات من دون أن يسجل أي هدف.

وبفضل ثلاثية المجري مارك كوشتا «38» وبارك تشو-يونج «57» ويون ايل-لوك «68»، حقق أولسان فوزه الأول، ليرفع رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثالث بفارق ثلاث خلف جوهر دار التعظيم المتصدر الذي اكتفى بتعادل بعد فوزين في الجولتين الأوليين، وذلك من دون أهداف كاوازاكي فرونتال الياباني الذي رفع رصيده إلى خمسة أهداف في المركز الثاني.

وتصدر دايجو الكوري الجنوبي المجموعة السابعة بست نقاط وبفارق المواجهة المباشرة أمام أوراوا ريد دايموندز الياباني، بفوزه على الأخير بهدف سجله البرازيلي زيكا «53» في بوريرام التايلاندية التي تستضيف مباريات هذه المجموعة.

وانتهت المباراة الثانية في هذه المجموعة بالتعادل السلبي بين لايون سيتي سايلورز السنغافوري وشاندونج تايشان الصيني، ليرفع الأول رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثالث، فيما نال الثاني نقطته الأولى.

وواصل بي جي باثوم يونايتد التايلاندي نتائجه الجيدة بتحقيقه فوزه الثاني توالياً في المجموعة السابعة التي يستضيفها على أرضه، وجاء على حساب يونايتد سيتي الفيلبيني بخماسية نظيفة.

ورفع الفريق التايلاندي رصيده إلى 7 نقاط في الصدارة بفارق الأهداف أمام ملبورن سيتي الأسترالي الفائز على جيونام دراجونز الكوري الجنوبي 2-1.

ويتأهل إلى دور الـ16 في منطقة شرق آسيا الفريق الحاصل على المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل ثلاثة أندية حاصلة على المركز الثاني في المجموعات الخمس.