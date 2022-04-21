تهديد ماجواير بـ «قنبلة»!



لندن (أ ف ب)

قامت الشرطة بتفتيش منزل المدافع هاري ماجواير بعد أن تلقى قائد مانشستر يونايتد الإنجليزي تهديداً بوجود قنبلة.

وعانى ماجواير من موسم صعب مع «الشياطين الحمر» كان فيه عرضة للانتقادات بسبب أدائه المتذبذب وأخطائه المتكررة.

وفتّشت شرطة شيشر منزل ماجواير من أجل ضمان سلامته، من دون معرفة هوية الشخص الذي قام بالتهديد.

وقال متحدث باسم ماجواير «في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، تلقى ماجواير تهديداً خطيراً لمنزل عائلته، لقد أبلغ الشرطة التي تنظر في المسألة الآن».

وتابع «سلامة عائلته ومحيطه هي الأولوية لهاري، سيواصل التحضير لمباراة نهاية الأسبوع كالمعتاد ولن نعطي أي تفاصيل أخرى في الوقت الراهن».

وتأتي هذه الحادثة لتزيد الطين بلّة لموسم ماجواير المأساوي، وهو كان ضمن تشكيلة الفريق الأساسية التي سقطت برباعية نظيفة ضد الغريم والمضيف ليفربول في الدوري الثلاثاء.

مهمته المقبلة ستكون أمام مضيفه أرسنال الأحد في مباراة مصيرية في الصراع على المقاعد المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وأعلن اليونايتد الذي يحتل المركز السادس في الدوري الخميس، تعاقده مع الهولندي إريك تن هاج، مدرب أياكس أمستردام، للإشراف على الفريق اعتباراً من الموسم المقبل خلفًا للألماني الموقت رالف رانجنيك.