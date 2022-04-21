ريناتو بطل «الشطرنج الخاطف»



أبوظبي (الاتحاد)



تُوج جوزيه ريناتو بلقب بطولة جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي الرمضانية للشطرنج الخاطف، التي نظمها نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، بمقر الجامعة في مدينة مصدر، بمشاركة 13 لاعباً ولاعبة من طلبة الدراسات العليا في الجامعة.

وحلّ خالد داوود في المركز الثاني، وجيا بوكانج ثالثاً، وسلافومير هانزيلي رابعاً في البطولة التي جاءت في إطار المسؤولية المجتمعية للنادي في أبوظبي، تدشن التعاون بين النادي والجامعة.

وجاءت المنافسة وسط أجواء رائعة، جمعت نخبة طلاب الدراسات العليا بالجامعة، وسط متابعة كبيرة من بقية طلاب الجامعة، لتكون البطولة بمثابة نشر للعبة في الجامعة، وفي الوقت أتاحت الفرصة للاعبي الشطرنج بالمشاركة في بطولة تنافسية للمرة الأولى.