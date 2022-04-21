«ليلة السردال» أمسية رمضانية معبرة لـ «دبي البحري»



دبي (الاتحاد)



نظمت أسرة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بقاعة (السردال) حفل الإفطار السنوي لمجلس الإدارة ومديري الإدارات والموظفين والعاملين، في تقليد يعكس روح الأسرة الواحدة.

وحرص أحمد سعيد بن مسحار رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، وسيف جمعة السويدي نائب رئيس مجلس الإدارة، على حضور الأمسية ومشاركة أسرة النادي حفل الإفطار، إلى جانب محمد عبدالله حارب الفلاحي المدير التنفيذي، ومحمد عبدالله الشامسي الأمين العام لاتحاد الرياضات البحرية، وعدد من الضيوف من ممثلي الهيئات والشركاء الدائمين للنادي.

وحرص أحمد سعيد بن مسحار رئيس مجلس الإدارة ونائبه وسيف جمعة السويدي على التأكيد على أهمية المناسبة واللقاءات الاجتماعية المستمرة في وطن ينعم بروح التسامح والمحبة والسلام وفي شهر مبارك تكثر فيه الطاعات، مما يعطي جانباً إيجابياً لتجسيد التواصل الاجتماعي بين أعضاء الأسرة والفريق الواحد.

وقام الحضور في الحفل بتوثيق الاحتفال من خلال صورة جماعية وجه بعدها أحمد سعيد بن مسحار عبارات الشكر للمشاركين والحضور، متمنياً التوفيق لفريق عمل النادي ومختلف الإدارات في الفترة المقبلة، مؤكداً أن هذه المناسبة ستكرر في كل عام كموعد سنوي لأسرة النادي.