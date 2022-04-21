جائزة الإبداع تدشن تجهيزات «الدورة 12»

دبي (الاتحاد)

رفع مجلس أمناء «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي» أسمى آيات الشكر والعرفان إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي راعي الجائزة، وإلى سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس الجائزة، على الرعاية والدعم والتوجيهات السديدة التي رسمت مسار النجاح والريادة للجائزة، وعلى ثقة سمو راعي الجائزة وسمو رئيس الجائزة بأعضاء مجلس الأمناء ومنحهم الدعم لإنجاز عملهم وتحقيق أهداف الجائزة في تطوير الرياضة والارتقاء بالإنجازات إلى مستوى الإبداع، وكذلك نشر ممارسة الرياضة وتمكين المجتمعات من خلال الرياضة.

وترأس معالي مطر الطاير نائب رئيس مجلس دبي الرياضي رئيس مجلس أمناء الجائزة الاجتماع الأول للدورة الجديدة للمجلس، الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور خالد علي بن زايد نائباً للرئيس، والأعضاء: د. حسن مصطفى من مصر، والجزائري مصطفى براف، وعايشة غراد علي من جيبوتي، وأحمد مساعد العصيمي من السعودية، ومن الإمارات منى درويش بو سمرة، ود.خليفة راشد الشعالي، وموزة سعيد المري أمين عام الجائزة.

وبحث الاجتماع الخطة التشغيلية والاستعدادات للدورة الثانية عشرة من الجائزة، ودعا المبدعين من الأفراد والفرق والمؤسسات في دولة الإمارات العربية المتحدة والوطن العربي والعالم للترشح للجائزة، الذي يستمر حتى يوم 31 أغسطس 2023 وفق الإنجازات التي حققوها ومحور التنافس الخاص بالدورة.

وأكد معالي مطر الطاير على أن الاستعدادات للدورة الثانية عشرة من الجائزة ستكون أكثر تميزاً، وسيعمل مجلس الأمناء على تنفيذ توجيهات سمو راعي الجائزة وسمو رئيس الجائزة لتحقيق أهدافها على المستوى الرياضي في دولة الإمارات والوطن العربي والعالم، وتعزيز نهج الإبداع في العمل الرياضي من خلال تكريم المبدعين في مختلف مجالات العمل الرياضي، واختيار محور التنافس في كل دورة، بما يحفّز المؤسسات الرياضية المحلية والعربية والدولية والاتحادات واللجان الأولمبية على إطلاق المبادرات الإبداعية في مجال نشر ممارسة الرياضة في العالم وتعزيز دورها لتنمية الشباب وتمكين المجتمعات.

وهنّأ معالي رئيس مجلس الأمناء أعضاء المجلس الذين تم تجديد اختيارهم لعضوية مجلس الأمناء في الجائزة الأكبر من نوعها، كما رحّب بالأعضاء الجدد الذين سيشكلون إضافة مهمة لعمل مجلس الأمناء ووضع الخطط التي تناسب المرحلة المقبلة من العمل الرياضي.

وقال الطاير: «حققت الجائزة منذ انطلاق الدورة الأولى عام 2009 بحضور سمو الشيخ أحمد بن محمد راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الدولية رئيس الجائزة وحتى الدورة الحادية عشرة 2021، نجاحات كبيرة من خلال الانتشار الدولي وفتح مجال التنافس للمؤسسات الرياضية الدولية والحصول على جائزة من اللجنة الأولمبية الدولية وتُوجت بالانضمام إلى مبادرات محمد بن راشد العالمية في مجال تمكين المجتمعات، وقامت بدور محوري محليًّا وعربيًّا وعالميًّا في تكريم المبدعين، وصناع المجد الرياضي من لاعبين ومدربين وإداريين ومبتكرين وفرق ومؤسسات، وكذلك دور تنموي من خلال رعاية وتكريم الناشئين انطلاقاً من القناعة بأن بناء الإنسان أساس بناء الأوطان».

وأضاف «رحلة النجاح لم ولن تتوقف، وعلينا أن نبذل المزيد من الجهود خلال الدورات القادمة لنحقق رؤية القيادة الرشيدة وأهداف الجائزة، وأن نترك إرثاً وأثراً تفخر به الأجيال القادمة».

ويضم مجلس أمناء الجائزة، عضوين جديدين هما مصطفى براف رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية الجزائرية وعضو اللجنة الأولمبية الدولية، والذي أعيد انتخابه رئيساً لاتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية بتاريخ 25 مايو 2021، كما شغل منصب رئيس الاتحاد الجزائري لكرة السلة سابقاً، وكذلك عايشة غراد علي رئيسة اللجنة الأولمبية الوطنية في جيبوتي وعضو اللجنة التنفيذية باللجنة الأولمبية الدولية من العام 2012، وعضو لجان التعليم الأولمبي والمرأة في الرياضة، كما شغلت سابقاً منصب نائبة رئيس اتحاد جيبوتي لكرة اليد.