أبوظبي تستضيف بطولة العالم للسبارتن في صحراء الوثبة



أبوظبي (الاتحاد)



كشف مجلس أبوظبي الرياضي عن موعد النسخة الثانية من بطولة العالم للسبارتن 2022 التي ستحتضنها أبوظبي في صحراء الوثبة، خلال الفترة من 2-4 ديسمبر المقبل، بمجموع جوائز يصل إلى 125 ألف دولار.

وكانت نسخة 2021 التي أقيمت للمرة الأولى خارج الولايات المتحدة الأميركية وفي منطقة الشرق الأوسط، قد حققت نجاحات كبيرة بمشاركة أكثر من 4500 متسابق ومتسابقة من أكثر من 50 دولة حول العالم. بصحراء ليوا «تل مرعب» بمنطقة الظفرة العام الماضي.

وتقام نسخة 2022 في صحراء الوثبة لتؤكد أبوظبي –مجدداً- على مكانتها كوجهة عالمية رائدة في تنظيم واستضافة أهم الفعاليات الرياضية العالمية، حيث يتنافس المتأهلون على لقب بطولة العالم للرجال (فردي) وبطولة العالم للسيدات (فردي) يوم 3 ديسمبر، فيما ستقام بطولة العالم للفرق (سوبر) يوم 4 ديسمبر، أما يوم 2 ديسمبر فسيكون فرصة مناسبة للاحتفال باليوم الوطني الـ51، واستقبال جميع المشاركين استعداداً لانطلاق المنافسات في اليوم التالي.

كما ينظم مجلس أبوظبي الرياضي وسبارتن سباقات مجتمعية مناسبة لجميع الفئات العمرية، وتشمل سباق الـ(سبرينت) 5 كلم + 20 حاجزاً، وسباق الـ(سوبر) 10 كلم + 25 حاجزاً، وسباق الـ(بيست) 21 كلم + 30 حاجزاً، كما تتوفر سباقات مناسبة للناشئين (كيدز) تتراوح مسافاتها ما بين نصف ميل إلى ميلين.

من جانبه قال عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: «فخورون بالإعلان -مجدداً- عن موعد استضافة أبوظبي لبطولة العالم للسبارتن للمرة الثانية، بالتزامن مع احتفالات الدولة باليوم الوطني الـ51، وخصوصاً بعد النجاحات الكبيرة التي حققتها النسخة الأولى، بمشاركة أكثر من 4500 متسابق ومتسابقة، ونعد الجميع بأن تواصل البطولة نجاحاتها خلال النسخة المرتقبة، عبر كثبان صحراء الوثبة الرملية، التي تشكل بحد ذاتها عائقاً وحاجزاً وتحدياً شيقاً للمشاركين من مختلف أنحاء العالم».

وأشار العواني إلى أن رياضة التحمل وتخطي الحواجز التي يقدمها مجتمع سبارتن، تأتي في إطار دعم أسلوب ونمط حياة صحي، ما يعكس رسالة مجلس أبوظبي الرياضي من خلال استضافته وتنظيمه ودعمه لمثل هذه الفعاليات تعزيزاً لمؤشر جودة الحياة، وجعل الرياضة أسلوباً للحياة في المجتمع.

من جانبه قال جو دي سينا المؤسس والرئيس التنفيذي للسبارتن: «متحمسون للعودة مجدداً إلى أبوظبي بعد نسخة أولى مبهرة، وتجربة استثنائية جديدة من نوعها بالنسبة لمجتمع سبارتن».

وأعرب مؤسس سبارتن عن سعادته بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، مشيراً إلى أن مختلف مسارات العقبات والحواجز ستزدان بالطبيعة الصحراوية في الموقع الجديد من خلال الكثبان الرملية الجميلة في صحراء الوثبة، وتضفي المزيد من التحدي والإصرار لدى المشاركين للوصول إلى خط النهاية.

الجدير بالذكر أن النسخة الأولى شهدت تتويج الكندي رايان اتكنز بلقب الرجال بعد أن أنهى عقبات سباق الـ21 كلم في ساعتين و30 دقيقة و38 ثانية، أما على صعيد منافسات فئة السيدات، فقد أحرزت ليندسي ويبستر اللقب بزمن قدره ساعتين و38 دقيقة و52 ثانية، فيما فازت فرنسا بلقب بطولة العالم للسبارتن للفرق في اليوم الثاني من المنافسات، حيث أنهى أعضاء المنتخب الفرنسي السباق بعد أن تغلبوا على الحواجز والعقبات في زمن قدره ساعة و9 دقائق و39 ثانية.