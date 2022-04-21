120 لاعباً يرسمون لوحة «زايد في قلوبنا» للشطرنج

أحرز التركي ميرت إردوجدو لقب بطولة «زايد في قلوبنا» الدولية للشطرنج الخاطف التي نظمتها اتحاد الشطرنج بمقر نادي دبي لأصحاب الهمم، بمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني، وشارك فيها 120 لاعباً ولاعبة، من مختلف الجنسيات، وهي البطولة التي شهدت مشاركة أصحاب الهمم بجانب الأصحاء.

وجاء صدارة إردوجدو بعدما حصد 6.5 نقطة فيما جاء في المركز الثاني 4 لاعبين برصيد 6 نقاط، وتم ترتيبهم طبقاً لنظام كسر التعادل حيث نال المدلدوفي فيوريل يورداتشيسكو، والثالث الفلبيني جوباني تابادا والرابع الأوكراني ألكسندر زوباريف والخامس الفلبيني رستم تولينتينو فيما حين تساوى 5 لاعبين في المراكز من السادس للعاشر برصيد 5.5 نقطة.

حضر افتتاح البطولة الدكتور سرحان المعيني رئيس الاتحاد وعبدالمجيد الهرمودي أمين عام الاتحاد وعدد من الرعاة للحدث الذين تم تكريمهم قبل ضربة البداية.

وأعرب الدكتور سرحان المعيني رئيس الاتحاد عن سعادته لتنظيم هذا الحدث الذي شارك فيه عدد كبير من اللاعبين من بينهم عدد من المصنفين دولياً وقال: «البطولة تعد بمثابة رد الجميل لمن علمنا وزرع فينا القيم الإنسانية والتسامح والدنا المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني، وهو أقل ما يمكن أن نقدمه له الأسرة الشطرنجية في هذا اليوم».

وأضاف: «البطولة شهدت مشاركة أصحاب الهمم بجانب الأسوياء وهو تأكيد على أن مجتمع الإمارات واحد ويتعامل مع فئة أصحاب الهمم على أنهم جزء من نسيج المجتمع، وهو ما نركز عليه في كل مسابقاتنا، ودائماً أصحاب الهمم يشاركون في كل البطولات مع الأسوياء دون تخصيص بطولة لهم تحت شعار الدمج في المجتمع».