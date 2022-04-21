مدارس الإمارات الوطنية يُتوَّج بـ«كأس منصور بن زايد»

أبوظبي (الاتحاد)

برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، توج معالي أحمد محمد الحميري الأمين العام لوزارة شؤون الرئاسة، فريق مدارس الإمارات الوطنية بلقب النسخة التاسعة لـ«بطولة كأس منصور بن زايد لكرة القدم 2022».

حضر التتويج راشد سعيد العامري وكيل وزارة لقطاع الشؤون الحكومية رئيس اللجنة المنظمة، وسلطان ضاحي الحميري مدير مكتب وزير شؤون الرئاسة التنفيذي، وعبدالله ناصر الجنيبي نائب رئيس اتحاد كرة القدم رئيس رابطة المحترفين.

ونال فريق مدارس الإمارات الوطنية اللقب بفوزه في المباراة النهائية على مكتب البعثات الدراسية بركلات الترجيح «5-4»، عقب انتهاء الزمن الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، وذلك على أرضية «ملعب فندق قصر الإمارات» في أبوظبي، ليظفر بالكأس للمرة الثانية ضمن مشاركاته بالبطولة.

وتوجّه معالي أحمد محمد الحميري بجزيل الشكر إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان لرعاية سموه الكريمة للبطولة، مؤكداً حرص الوزارة على إقامة المنافسات الرياضية بهدف تقوية الروابط الاجتماعية بين المشاركين، ما ينعكس على تنمية قدرات الشباب، في أجواء رياضية رمضانية متميزة.

وأشاد معاليه بجهود جميع الجهات المعنية لإنجاح البطولة، التي تحظى بمكانة متميزة، معرباً عن تقديره للحماس والمستويات والروح الرياضية التي اتسمت بها المنافسات، وبارك لفريق مدارس الإمارات الوطنية إثر فوزه باللقب.



من جانبه ثمن راشد سعيد العامري، وكيل وزارة لقطاع الشؤون الحكومية ورئيس اللجنة المنظمة، الرعاية والدعم المتواصل من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، التي كانت وراء نجاحات البطولة منذ نسختها الأولى وعلى مدار سنوات طويلة.

وتوجّه بالشكر إلى جميع شركاء النجاح، مجموعة «اتصالات» الراعي الذهبي، وشركة «طيران رويال جت» الراعي الفضي، إضافة إلى «فندق قصر الإمارات» الراعي الفضي ومستضيف منافسات البطولة، على رعايتهم التسويقية لمنافسات النسخة التاسعة، مثمّناً جهود الفرق المشاركة ووسائل الإعلام.

بدوره، أشاد عبدالله ناصر الجنيبي نائب رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، رئيس رابطة المحترفين بالمستويات الفنية الرائعة التي شهدتها البطولة، مؤكداً أنها تمكّنت من ترسيخ أدوارها الإيجابية بين جميع المشاركين، باعتبارها من أكثر البطولات تميُّزاً كملتقى شبابي اجتماعي رياضي، تطمح دوماً إلى تحقيق أهدافها الاجتماعية والرياضية لتكون منسجمة مع رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وشهد المباراة النهائية حضور لافت للشخصيات المجتمعية وقيادات القطاع الرياضي بالدولة، إضافة إلى مختلف وسائل الإعلام، مع الإقبال الجماهيري الكبير.

وحقق مكتب البعثات الدراسية المركز الثاني والميداليات الفضية، عقب خسارته بركلات الترجيح في النهائي، بينما فاز مكتب الأمين العام، بطل النسخة السابقة، بالمركز الثالث والميداليات البرونزية، بعد انتصاره العريض على نادي سيتي جولف بثمانية أهداف دون مقابل، في المباراة التي سبقت مواجهة النهائي، وأحرز أهداف فريق الأمين العام كل من نور الزاهد ويوسف أكيوض «7 أهداف».

وقبل تتويج الفرق ونجوم البطولة، توجت اللجنة المنظمة الرعاة الرسميين للنسخة التاسعة، مجموعة «اتصالات»، الراعي الذهبي، وشركة «طيران رويال جت»، الراعي الفضي، إضافة إلى «فندق قصر الإمارات»، الراعي الفضي ومستضيف منافسات البطولة.

وحصل علي الزوهري، من وكالة أنباء الإمارات «وام»، على جائزة أفضل إداري في البطولة، كما فاز أحمد الشربيني، لاعب مدارس الإمارات الوطنية، بجائزة أفضل حارس مرمى، إذ حافظ على نظافة شباكه طيلة المنافسات ولم يتمكن أي فريق من هز شباكه، إضافة إلى دوره المهم في النهائي بعدما تصدى لركلة ترجيح منحت اللقب لفريقه.