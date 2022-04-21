رودولفو: أراهن على روح «الأبيض» أمام أستراليا

معتز الشامي (دبي)



أكد الأرجنتيني رودولفو أروابارينا مدرب منتخبنا الوطني، ثقته في الروح القتالية للاعبي «الأبيض» ورغبتهم في تقديم أفضل أداء ممكن، لتحقيق تطلعات الجماهير، بالمنافسة بقوة أمام أستراليا واللعب بدوافع الفوز في المواجهة المرتقبة يوم 7 يونيو المقبل.

وأشار رودولفو إلى أن المنتخب سيدخل معسكر الإعداد للملحق الآسيوي يوم 24 مايو المقبل، على أن ينضم لاعبو الوحدة والشارقة طرفي نهائي كأس رئيس الدولة، الذي يقام 27 مايو، في موعد أقصاه اليوم التالي للمباراة الختامية، بينما يخوض المنتخب تجربة دولية 30 أو 31 مايو، بوصفها محطة أخيرة للوقوف على جاهزية جميع اللاعبين.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر الاتحاد بحضور رودولفو وجهازه المعاون، بالإضافة إلى ياسر سالم مدير المنتخب، للوقوف على رؤية المدرب للمرحلة المقبلة وكيفية تحضير «الأبيض».

وتطرق رودولفو إلى أهمية تكاتف الجميع خلف «الأبيض»، وطالب الجماهير بالقيام بدورها المعهود بدعم المنتخب، والزحف خلفه إلى الدوحة لحضور «الملحق الآسيوي» أمام أستراليا، وقال: المنتخب يغادر إلى الدوحة قبل أسبوع من موعد مباراة أستراليا، وفي حال نجحنا في تحقيق الفوز، نظل في معسكرنا انتظاراً لمواجهة بيرو في المحلق العالمي 14 يونيو.

وأضاف: الإعلام في أميركا الجنوبية وبيرو بشكل خاص، يتحدث عن مواجهتهم لأستراليا في الملحق القاري، هم لم ينظروا إلينا، ولكن نحن وبكل تواضع، علينا أن نمنع هذا الشيء، وأن نغير ذلك وألا نسمح بحدوثه.

وأشار رودولفو إلى الزيارات الميدانية إلى الأندية هدفها الوقوف على التدريبات اليومية للاعبين، مشيداً بالاستقبال الذي حظي به الجهاز الفني والتعاون الكبير من مدربي الأندية وأجهزتها الإدارية، ولفت إلى أن الجهاز حرص على السفر إلى السعودية لمتابعة اللاعبين الدوليين بصفوف أنديتنا المشاركة في دوري الأبطال.

وقال: جميع تلك التحركات الهدف منها هو توفير أفضل السبل لإعداد المنتخب بالشكل المناسب لمباراة أستراليا، وما يشغلني حالياً هو الجانب البدني للاعبين، خصوصاً ونحن في نهاية الموسم، وهناك ضغط كبير للمباريات، سواء للأندية التي تشارك في آسيا، أو خلال الجولات الأخيرة للدوري المحلي قبل تجمع 24 مايو، وبالتالي يتعين علينا وضع خطة استشفاء للاعبين فور التحاقهم بالمعسكر، حتى يستطيعوا الأداء وفق ما نريد.

وأضاف سيطر هذا الأمر على النقاش مع مسؤولي الأندية، حتى لا يحدث إرهاق للاعبين، تحديداً المشاركون مع أنديتهم في «أبطال آسيا»، إذ يلعبون مباريات مضغوطة وفي وقت قصير، ولكن مقتنع بأننا سنكون جاهزين بدنياً لمباراة أستراليا.

وأعرب رودولفو عن سعادته بعودة عمر عبدالرحمن إلى الملاعب والأداء الذي قدمه مع فريقه في دوري الأبطال حتى الآن، بعد فترة طويلة من الغياب عن المشاركة.

وحول استدعاء اللاعب للمنتخب في التجمع المقبل، قال: بالتأكيد عودة «عموري» للمشاركة مع شباب الأهلي، تصب في مصلحة الكرة الإماراتية، وسبق وأن اجتمعت باللاعب وآخرين وهم يعملون المطلوب منهم للوجود مع المنتخب في المرحلة المقبلة، وأثق بأن الروح القتالية للاعبي «الأبيض»، ستكون حاضرة لأنني تعاملت معهم ورأيت الجدية والانضباط من الجميع خلال التجمعات الأخيرة للمنتخب.

من جهته، أكد ياسر سالم مدير منتخبنا أن الجهازين الفني والإداري، أغلقا بالفعل ملف واقعة شاهين عبدالرحمن بمجرد تحويله إلى لجنة الانضباط واتخاذ القرارات حسب اللوائح، ولفت إلى أن التركيز الآن على ما هو قادم، ولا ينظر أحد إلى الخلف، حيث إن الجميع يستشعر المسؤولية للمرحلة المقبلة ومتطلباتها وما يحتاج إليه المنتخب هو التفاف الجميع واستمرار الدعم والمساندة خاصة من الجماهير.

وأضاف: بالنسبة لنا الملف شاهين أغلق تماماً ولدينا مهمة صعبة، ونحتاج إلى التركيز فيها خلال الفترة القادمة، وهي مواجهة أستراليا في الملحق الآسيوي، لافتاً إلى أن المرحلة المقبلة مفصلية ومهمة للمنتخب، وتحتاج إلى تكاتف الجميع ودعمهم، وكافة الأمور اللوجستية الخاصة بمعسكر «الأبيض» الذي يسبق مباراة أستراليا تم إنجازها بنجاح، والآن علينا التحضير للمباراة بروح قتالية عالية كما عهدناها من اللاعبين.

ووجه ياسر سالم كلمة للشركات الوطنية وطالبها بالقيام بدورها المعهود في دعم المنتخب، عبر المساعدة في دعم حملة لنقل الجماهير لتشجيع ومؤازرة المنتخب الوطني خلال مباراة أستراليا يوم 7 يونيو، مشيراً إلى أن «الأبيض» في حاجة بالفعل لجماهيره في تلك المرحلة من مسيرته.