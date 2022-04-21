«شرطة دبي» تنتصر على الروح الإيجابية في «رمضانية الوفاء»



دبي (الاتحاد)



شهد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، المباراة النهائية بين فريقي شرطة دبي والروح الإيجابية، في ختام فعاليات بطولة الوفاء الرمضانية لكرة القدم 2022 في نسختها الرابعة، ضمن كأس التحدي بمناسبة العام الخمسين، بالشراكة مع بلدية دبي، ومجلس دبي الرياضي، في حديقة ند الحمر، وذلك بحضور اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، واللواء سعيد حمد بن سليمان آل مالك، مدير مركز شرطة الراشدية، والعقيد علي خلفان المنصوري، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بالنيابة ورئيس مبادرة الروح الإيجابية بالنيابة، وعدد من الضباط والمسؤولين والرعاة.

وثمن معالي الفريق عبدالله خليفة المري، جهود الشراكة والتعاون مع بلدية دبي ومجلس دبي الرياضي وفريق مبادرة الروح الإيجابية، لدعم مبادرة مركز شرطة الراشدية في تنظيم بطولة الوفاء الرمضانية لكرة القدم في حديقة ند الحمر، والتي تأتي في إطار جهود شرطة دبي لبناء علاقات مجتمعية إيجابية من خلال العمل الاجتماعي والرياضي الهادف، وترسيخ قيم التعاون والتلاحم، ونشر الثقافة الأمنية في الأحياء السكنية.

واتسمت المباراة النهائية بين فريقي شرطة دبي والروح الإيجابية بالقوة والسرعة والحماس، إلى أن حسم فريق الروح الإيجابية النتيجة بهدف يتيم ليحلق بكأس بطولة الوفاء الرمضانية لكرة القدم 2022 في نسختها الرابعة.

وعقب المباراة النهائية، توّج اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، واللواء سعيد حمد بن سليمان آل مالك، فريق الروح الإيجابية بكأس البطولة، وقلّدا اللاعبين الميداليات الذهبية، في حين حصد فريق شرطة دبي كأس المركز الثاني والميداليات الفضية، ثم كرما الشركات الراعية، وهم مجموعة حمد بن سوقات، وفيذرز فاشن، وون كليك لإنجاز الخدمات الحكومية، وأكاديمية يونايتد لكرة القدم.

وهنأ اللواء خليل المنصوري مركز شرطة الراشدية، على نجاح تنظيم البطولة الرمضانية هذا العام، بمشاركة 13 فريقاً، مؤكداً أنه امتداد للنجاحات التي حققتها دورة الوفاء الرمضانية في نسخها السابقة، كما هنّأ فريق الروح الإيجابية على فوزهم بالبطولة.

من جانبه أكد اللواء سعيد حمد بن سليمان آل مالك، أن البطولة هي إحدى مبادرات مركز شرطة الراشدية للتواصل مع قاطني منطقة اختصاص المركز، وسماع مشكلاتهم والعمل على حلها، وخفض عدد البلاغات الجنائية، وتوثيق العلاقة بين شرطة دبي والأفراد من خلال التواصل والتعاون معاً لبناء مجتمع أكثر أمناً، كما أنها تستهدف ملء أوقات فراغ الشباب بالفعاليات الهادفة في جو رياضي تنافسي، وتوجيههم نحو استثمار طاقاتهم الرياضية بما يسهم في صقل مواهبهم ومهاراتهم.

بدوره، أكد العقيد علي خلفان المنصوري، أن مبادرة الروح الإيجابية نجحت في خفض الظواهر السلبية بنسبة 40% على مدار خمس سنوات مضت، وتحديداً من عام 2017 وحتى العام الماضي 2021، وتحقيق نسبة رضا عن المبادرة بلغت 96%، كما أن البطولة تأتي ترجمة لأهداف مبادرة «الروح الإيجابية» المجتمعية، المتمثلة بالارتقاء بجودة الحياة وتعزيز الانسجام الاجتماعي، إلى جانب ترسيخ عدة قيم منها التسامح والتعايش بين أفراد المجتمع واحترام الآخرين وتقبلهم مع نبذ كافة أشكال الكراهية، إضافة إلى نشر الثقافة الرياضية والاستفادة من الرياضة كأداة اجتماعية فاعلة لاستغلال أوقات الفراغ بما يعود بالنفع على كل أفراد المجتمع بمختلف فئاتهم وأعمارهم، وهو ما تحرص شرطة دبي على تحقيقه من خلال الأنشطة والفعاليات التي تنظمها سنوياً.