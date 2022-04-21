الأحد 24 ابريل 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج الكتب الرقمية
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج الكتب الرقمية
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي
الجولة الأخيرة لدوري الأولى 29 أبريل
الجولة الأخيرة لدوري الأولى 29 أبريل
21 ابريل 2022 17:10

دبي (الاتحاد)


قررت لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم تعديل مواعيد مباريات الأسبوع الأخير من دوري الدرجة الأولى لتقام جميعها يوم 29 الشهر الحالي بدلاً من يوم 30 منه.
وجاء قرار اللجنة بعد التنسيق بين الأمانة العامة للاتحاد والقنوات الرياضية الراعية لإتاحة المجال أمامها لنقل مباريات الأسبوع الأخير من مسابقة دوري الدرجة الأولى، والتي ستشهد تتويج دبا بطلاً للمسابقة عقب انتهاء المباراة التي ستجمعه مع حتا.
الجدير بالذكر أن مباريات الأسبوع الـ29 وقبل الأخير تقام جميعها يوم 23 من الشهر الحالي، حيث مازال الصراع قائماً لحسم بطاقة التأهل الثانية لدوري أدنوك للمحترفين بين أندية البطائح والعربي ودبا الحصن.

نادي العربي
دوري الدرجة الأولى
الإمارات
دبا الفجيرة
البطائح
اتحاد كرة القدم
آخر الأخبار
سلطان بن أحمد القاسمي لدى حضوره حفل رابطة خريجي جامعة الشارقة (وام)
الإمارات
سلطان بن أحمد القاسمي يشهد حفل رابطة خريجي جامعة الشارقة
24 ابريل 2022
سلطان الجابر في حديث مع سامح شكري (وام)
الإمارات
سلطان الجابر يلتقي وزير خارجية مصر
24 ابريل 2022
حصة بوحميد
الإمارات
حصة بوحميد: إتمام صرف مكرمة محمد بن زايد لمستحقي المساعدات الاجتماعية
24 ابريل 2022
توزيع وجبات إفطار صائم في أبوظبي وضواحيها من قبل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي (الاتحاد)
الإمارات
640.420 وجبة كسر الصيام وإفطار صائم في أبوظبي وضواحيها
24 ابريل 2022
إقامة دبي توزع 9000 وجبة إفطار خلال رمضان
الإمارات
إقامة دبي توزع 9000 وجبة إفطار خلال رمضان
24 ابريل 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©