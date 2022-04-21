الجولة الأخيرة لدوري الأولى 29 أبريل

دبي (الاتحاد)



قررت لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم تعديل مواعيد مباريات الأسبوع الأخير من دوري الدرجة الأولى لتقام جميعها يوم 29 الشهر الحالي بدلاً من يوم 30 منه.

وجاء قرار اللجنة بعد التنسيق بين الأمانة العامة للاتحاد والقنوات الرياضية الراعية لإتاحة المجال أمامها لنقل مباريات الأسبوع الأخير من مسابقة دوري الدرجة الأولى، والتي ستشهد تتويج دبا بطلاً للمسابقة عقب انتهاء المباراة التي ستجمعه مع حتا.

الجدير بالذكر أن مباريات الأسبوع الـ29 وقبل الأخير تقام جميعها يوم 23 من الشهر الحالي، حيث مازال الصراع قائماً لحسم بطاقة التأهل الثانية لدوري أدنوك للمحترفين بين أندية البطائح والعربي ودبا الحصن.