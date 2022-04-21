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بوفال «إصابة قوية» في «الفخذ اليسرى»
بوفال «إصابة قوية» في «الفخذ اليسرى»
21 ابريل 2022 16:04

 
أنجيه (أ ف ب) 

تعرّض لاعب الوسط الهجومي الدولي المغربي سفيان بوفال لإصابة قوية في العضلات الخلفية لفخذه اليسرى، خلال خسارة فريقه أنجيه أمام باريس سان جيرمان الأربعاء في الدوري الفرنسي لكرة القدم.
قال مدربه جيرالد باتيكل في مؤتمر صحفي بعد سقوط فريقه بثلاثية نظيفة: «هي عضلية، العضلات الخلفية للفخذ».
سقط بوفال أرضاً مطلع المباراة خلال عملية تسارع بمفرده، عندما كان يحاول الهروب من رقابة المدافع الإسباني سيرجيو راموس، ولم يتمكن من النهوض بسبب الألم، فتم إخراجه على حمالة في الدقيقة 14.
وتابع باتيكل: «عندما أرى لاعباً يخرج خلال المباراة، مع كل الرغبة التي يملكها لخوض المواجهة، عندها أكون قلقاً».
وأضاف المدرب عن لاعبه الذي كاد يسجل قبل إصابته بتسديدة جميلة أبعدها حارس سان جيرمان الدولي الكوستاريكي كيلور نافاس: «من المحبط خسارة أحد ركائزنا، لكن علينا التأقلم».
وكان بوفال «28 عاماً» من العناصر البارزة في تشكيلة المغرب الذي بلغ ربع نهائي كأس أمم أفريقيا الأخيرة في الكاميرون، حيث سجل ثلاثة أهداف لمنتخب «أسود الأطلس».
يخوض رحلته الثانية مع أنجيه، بعد احترافه في ليل الفرنسي، ساوثهامبتون الإنجليزي وسلتا فيجو الإسباني.
وأثارت هذه الإصابة قلق مشجعي المنتخب المغربي الذي يخوض نهائيات كأس العالم للمرة السادسة في تاريخه في نوفمبر المقبل في قطر، بعد وقوعه في مجموعة تضم بلجيكا وكرواتيا وكندا.

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
المغرب
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