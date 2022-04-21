الأحد 24 ابريل 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج الكتب الرقمية
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج الكتب الرقمية
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي
«الرابطة» تقف على ترتيبات نهائي «كأس المحترفين»
«الرابطة» تقف على ترتيبات نهائي «كأس المحترفين»
21 ابريل 2022 15:29

 
أبوظبي (الاتحاد)


بحثت رابطة المحترفين الاستعدادات الخاصة بكأس رابطة المحترفين، وذلك خلال الزيارة الميدانية، والاجتماع التنسيقي الذي عقدته مع ممثلي نادي الجزيرة في استاد محمد بن زايد، مع تكثيف الجهود ترقباً لموعد المباراة المقبلة، التي من المقرر أن تجمع بين العين وشباب الأهلي، يوم 4 مايو المقبل.
ترأس وفد الرابطة مصعب المرزوقي، مدير قطاع الخدمات المساندة بالرابطة، وحضره ممثلون عن إدارات الرابطة، حيث تم خلال الزيارة والاجتماع مواصلة جهود التنسيق لإقامة الحدث المقبل، الذي انطلقت التحضيرات الخاصة به منذ وقت سابق، في إطار سعي الرابطة لتقديم النهائي بوصفه أكثر من مجرد مباراة كرة قدم، من خلال التفاعل مع المجتمع، وتعزيز المبادرات الهادفة لجعل الرياضة وسيلة بناء إيجابية.
وتم التأكيد خلال الاجتماع، على الثقة الكبيرة باختيار استاد محمد بن زايد لاحتضان المباراة، بالنظر لسجله الحافل بالتفوق، في استضافة أكبر وأهم المباريات في البطولات المحلية والقارية والدولية، التي كان آخرها كأس العالم للأندية، التي أقيمت في أبوظبي بنجاح كبير، بشهادة الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا».
وتم خلال الاجتماع مناقشة الجوانب التنظيمية والتسويقية والإعلامية، وغيرها من الجوانب للسعي لإبراز المباراة النهائية والفعاليات المرافقة لها بأفضل صورة ممكنة.
وعقب الاجتماع، قام وفد الرابطة بزيارة ميدانية لمرافق استاد محمد بن زايد، حيث تم الوقوف على جاهزية المرافق للفريقين اللذين سيخوضان اللقاء، وغيرها من الأمور اللوجستية والترتيبات الأخرى.

رابطة المحترفين
كأس رابطة المحترفين
استاد محمد بن زايد
العين
شباب الأهلي
آخر الأخبار
سلطان بن أحمد القاسمي لدى حضوره حفل رابطة خريجي جامعة الشارقة (وام)
الإمارات
سلطان بن أحمد القاسمي يشهد حفل رابطة خريجي جامعة الشارقة
24 ابريل 2022
سلطان الجابر في حديث مع سامح شكري (وام)
الإمارات
سلطان الجابر يلتقي وزير خارجية مصر
24 ابريل 2022
حصة بوحميد
الإمارات
حصة بوحميد: إتمام صرف مكرمة محمد بن زايد لمستحقي المساعدات الاجتماعية
24 ابريل 2022
توزيع وجبات إفطار صائم في أبوظبي وضواحيها من قبل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي (الاتحاد)
الإمارات
640.420 وجبة كسر الصيام وإفطار صائم في أبوظبي وضواحيها
24 ابريل 2022
إقامة دبي توزع 9000 وجبة إفطار خلال رمضان
الإمارات
إقامة دبي توزع 9000 وجبة إفطار خلال رمضان
24 ابريل 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©