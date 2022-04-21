«الرابطة» تقف على ترتيبات نهائي «كأس المحترفين»



أبوظبي (الاتحاد)



بحثت رابطة المحترفين الاستعدادات الخاصة بكأس رابطة المحترفين، وذلك خلال الزيارة الميدانية، والاجتماع التنسيقي الذي عقدته مع ممثلي نادي الجزيرة في استاد محمد بن زايد، مع تكثيف الجهود ترقباً لموعد المباراة المقبلة، التي من المقرر أن تجمع بين العين وشباب الأهلي، يوم 4 مايو المقبل.

ترأس وفد الرابطة مصعب المرزوقي، مدير قطاع الخدمات المساندة بالرابطة، وحضره ممثلون عن إدارات الرابطة، حيث تم خلال الزيارة والاجتماع مواصلة جهود التنسيق لإقامة الحدث المقبل، الذي انطلقت التحضيرات الخاصة به منذ وقت سابق، في إطار سعي الرابطة لتقديم النهائي بوصفه أكثر من مجرد مباراة كرة قدم، من خلال التفاعل مع المجتمع، وتعزيز المبادرات الهادفة لجعل الرياضة وسيلة بناء إيجابية.

وتم التأكيد خلال الاجتماع، على الثقة الكبيرة باختيار استاد محمد بن زايد لاحتضان المباراة، بالنظر لسجله الحافل بالتفوق، في استضافة أكبر وأهم المباريات في البطولات المحلية والقارية والدولية، التي كان آخرها كأس العالم للأندية، التي أقيمت في أبوظبي بنجاح كبير، بشهادة الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا».

وتم خلال الاجتماع مناقشة الجوانب التنظيمية والتسويقية والإعلامية، وغيرها من الجوانب للسعي لإبراز المباراة النهائية والفعاليات المرافقة لها بأفضل صورة ممكنة.

وعقب الاجتماع، قام وفد الرابطة بزيارة ميدانية لمرافق استاد محمد بن زايد، حيث تم الوقوف على جاهزية المرافق للفريقين اللذين سيخوضان اللقاء، وغيرها من الأمور اللوجستية والترتيبات الأخرى.