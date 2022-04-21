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الرياضي
ألكانتارا ضد «الخسارة»!
ألكانتارا ضد «الخسارة»!
21 ابريل 2022 14:44

 
أنور إبراهيم (القاهرة)


لم تكن بداية لاعب الوسط الدولي الإسباني تياجو ألكانتارا مع ليفربول الإنجليزي جيدة، عند وصوله قادماً من بايرن ميونيخ الألماني، بتوصية من الألماني يورجن كلوب المدير الفني لـ«الريدز».
واحتاج ألكانتارا إلى وقت غير قصير للتأقلم على اللعب في الدوري الإنجليزي «البريميرليج»، وتعرّض لأكثر من إصابة عرقلت مسيرته في البدايات، كما أصيب بفيروس كورونا، ولكن الحال اختلف هذا الموسم وأصبح ألكانتارا عنصراً أساسياً في تشكيلة الفريق، وازدادت ثقة كلوب في إمكانياته في وسط الملعب، ولعب دوراً بارزاً في انتصارات «الريدز» في مختلف المسابقات، وآخرها فوزه في الدوري على مانشستر يونايتد 4-صفر، وكان أحد نجوم المباراة.
وأصبح الجميع يتفاءلون بوجوده ضمن التشكيلة الأساسية التي تبدأ مباريات ليفربول، بل ورصدت أكثر من صحيفة إنجليزية أداء اللاعب ونتائج الفريق في وجوده، واكتشفت أنه كلما لعب أساسياً، لا يخسر ليفربول أبداً، إذ أنه لعب 14 مباراة أساسياً هذا الموسم، ولم يخسر فريقه أي مباراة منها على الإطلاق، وتعادل مرة واحدة، فضلاً عن أن الفريق سجل خلال هذه المباريات 41 هدفاً، ولم تهتز شباكه إلا بأربعة أهداف فقط. 

اختلف الحال في المباريات التي لم يشارك فيها ألكانتارا أساسياً، وعددها 19 مباراة، حيث فاز ليفربول 11مرة، وخسر مرتين، وتعادل 6 مرات، وسجل لاعبوه 46 هدفاً وتلقى مرماه 18هدفاً.
يذكر أن تياجو ألكانتارا المولود في 11أبريل 1991«31 عاماً» بدأ مسيرته الاحترافية في برشلونة «ب» صيف 2011، وتم تصعيده إلى الفريق الأول، ثم شدّ الرحال إلى الدوري الألماني «البوندسليجا»، ولعب لبايرن ميونيخ في موسم 2013-2014، وفي صيف 2020، انتقل إلى الدوري الإنجليزي «البريميرليج»، حيث لعب لليفربول الذي كان يستهدف تدعيم وسطه بصانع لعب يعوض رحيل البرازيلي فيليبي كوتينيو إلى برشلونة.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
ليفربول
تياجو ألكانتارا
يورجن كلوب
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