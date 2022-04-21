الجزيرة.. البقاء في «سباق الأبطال»

مصطفى الديب (أبوظبي)



يخوض الجزيرة مباراة مهمة في الساعة التاسعة والربع مساء غد «الجمعة»، أمام القوة الجوية العراقي، ضمن الجولة الخامسة وقبل الأخيرة لمنافسات المجموعة الثانية بدوري أبطال آسيا.

وتعد مباراة اليوم حاسمة بدرجة كبيرة، في مسيرة الفريق الذي يمكنه البقاء في دائرة المنافسة على التأهل إلى دور الـ 16 حتى لو كان من بين «أفضل 3 فرق» تتأهل من المركز الثاني من المجموعات الخمس بـ «غرب آسيا»، لأن الشباب السعودي يعد الأقرب لتصدر المجموعة وله الآن 10 نقاط، وبفارق 6 نقاط عن ثلاثي منافسيه في المجموعة.

وأصبحت المجموعة التي تضم الجزيرة والشباب السعودي والقوة الجوية العراقي ومومباي سيتي الهندي، الأكثر تعقيداً في حسابات البطاقة الثانية إلى التأهل للدور الثاني، وذلك بعد نهاية الجولة الرابعة من التصفيات المجمعة بالسعودية.

ويتساوى كل من القوة الجوية والجزيرة ومومباي سيتي في الرصيد حيث يملك لكل منهما 4 نقاط في رصيده.

ويحتل «فخر أبوظبي» الثالث في المجموعة حالياً، بعد الشباب الذي يملك 10 نقاط، ثم القوة الجوية «4 نقاط»، وأخيراً مومباي سيتي الهندي.

ويعول الهولندي مارسيل كايزر مدرب الجزيرة كثيراً على الروح المعنوية العالية التي يبثها كبار اللاعبين في نفوس الفريق بشكل عام، خاصة أن رغبة الصعود كبيرة لدى الجميع.

وخاض «فخر أبوظبي» تدريبين استعداداً للقاء اليوم، وذلك بعد الراحة التي حصل عليها اللاعبون عقب لقاء مومباي سيتي الذي انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين بناء على قرار المدرب الهولندي مارسيل كايزر الذي أكد أن اللاعبين يعانون من حالة من الإجهاد الشديد بسبب ضغط المباريات ويجب حصولهم على قسط من الراحة.