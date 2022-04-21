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«أدنوك للمحترفين» يترقب «المئوية الرابعة» في «الجولة 21»
«أدنوك للمحترفين» يترقب «المئوية الرابعة» في «الجولة 21»
21 ابريل 2022 14:08

 
معتصم عبدالله (دبي)


يعود «دوري أدنوك للمحترفين» إلى الواجهة بانطلاقة «الجولة 21»، بعد توقف استمر لنحو ما يزيد على الأسبوعين بداعي مشاركة الجزيرة وشباب الأهلي والشارقة في دوري أبطال آسيا 2021، حيث يغيب «الثلاثي» عن مشهد انطلاقة الجولة الجمعة» بمباراتي الوحدة مع الظفرة، واتحاد كلباء مع النصر، على أن تستكمل السبت بمباراتي الوصل مع الإمارات، وعجمان مع خورفكان، على أن تختتم بمواجهات الثلاثي القاري، بعد العودة من السعودية في 30 أبريل الحالي، حيث يحل «الفرسان» ضيفاً على العين، ويواجه «الملك» ضيفه العروبة، ويلعب «فخر أبوظبي» أمام جاره بني ياس.
ويترقب «دورينا» في «الجولة 21» الاحتفال بالوصول إلى «الهدف 400»، بعدما شهدت الجولات الـ20 ماضية تسجيل 381 هدفاً في 139 مباراة بمعدل تهديف 2.74 هدف في المباراة، ويتصدر لابا كودجو مهاجم العين قائمة الهدافين برصيد 20 هدفاً.

اليوم
الوحدة - الظفرة 22:00
اتحاد كلباء - النصر 22:00

غداً
الوصل - الإمارات 22:00
عجمان - خورفكان 22:00


30 أبريل


العين - شباب الأهلي 22:00

الشارقة - العروبة 22:00

بني ياس - الجزيرة 22:00

دوري أدنوك للمحترفين
الوحدة
الظفرة
اتحاد كلباء
النصر
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