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الرياضي
عقوبات الانضباط «جهل باللوائح» أم «تقصير في التوعية»؟
عقوبات الانضباط «جهل باللوائح» أم «تقصير في التوعية»؟
21 ابريل 2022 14:03

معتصم عبدالله (دبي)


كشفت إحصائية رقمية أعدتها صحيفة «الاتحاد»، مبنية على منطوق القرارات الصادرة عن لجنة الانضباط خلال الموسم الحالي 2021- 2022، على أندية دوري الدرجتين الثانية والثالثة على التوالي، عن إصدار اللجنة 55 قراراً، بإجمالي غرامات مالية، وصل إلى نحو 633 ألف درهم، في الوقت الذي وصل فيه إجمالي عقوبة الخسارة بنتيجة 0-3 إلى 10 مباريات، الأمر الذي جدد المطالبة بشأن تنظيم المزيد من ورش العمل التعريفية بالقوانين واللوائح للأندية المنضمة حديثاً لمسابقات الاتحاد.
ودخلت بطولة دوري الدرجة الثانية، والتي ينظمها اتحاد الكرة موسمها الثالث، خلال النسخة الحالية، منذ الانطلاقة الأولى، بالشكل الحالي 2019- 2020، حيث حسم الدوري بصعود فرسان هسبانيا «البطل»، وبينونة «الوصيف» إلى مصاف أندية دوري الدرجة الأولى، في الموسم المقبل 2022- 2023.
في المقابل، شهدت النسخة الأولى من دوري الدرجة الثالثة، في الموسم الحالي، مشاركة 12 فريقاً، وزعت على مجموعتين، حيث تقام المسابقة بنظام الدوري من دورين «ذهاباً وإياباً» بين فرق كل مجموعة على حدة، ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى نصف النهائي الذي يُقام بنظام خروج المغلوب من مباراتين، ويتأهل الفائزان إلى النهائي.
وتفصيلاً، كشفت الإحصائية الرقمية، عن فرض لجنة الانضباط 11 عقوبة على أندية دوري الدرجة الثالثة، مقابل 44 عقوبة على أندية الثانية، واقتصرت الغرامات المالية في دوري الثالثة على مبلغ 2000 درهم على «رمال»، غرامة تأخير النزول إلى أرضية المعلب، بعدما سبقها عقوبة الإنذار.
وتصدر أتليتكو آرابيا مشهد الغرامات المالية في دوري الدرجة الثانية، بعدما فرضت الانضباط على النادي 16 عقوبة، بإجمالي غرامات مالية 562 ألف درهم، ومثل شطب جميع نتائج الفريق، لتخلفه عن الحضور في مباراتين على التوالي، وذلك بحسب منطوق القرار الصادر في 18 يناير 2022 الأهم في سجل عقوبات النادي، وسبقها عقوبة الغرامة المالية بمبلغ 500 إلف درهم، لتزويره مستندات من شأنها التحايل على قواعد القيد والتسجيل.
ووصل إجمالي الغرامات المالية المفروضة على أندية دوري الدرجة الثانية إلى 631 ألف درهم، شملت 8 أندية من أصل 12 شاركت في الدوري منذ بداية الموسم قبل حذف نتائج أتليتكو آرابيا، وشملت على التوالي الموج 27000، لافال يونايتد 25000، يونايتد بمبلغ 6500 درهم، ريجنال 4000 درهم، ليوا 1000 درهم، بينونة 500 درهم.
وشكلت في المقابل الخسارة بنتيجة 0-3، العقوبة الأكثر رواجاً في دوري الدرجة الثانية بدلاً من الغرامات المالية، بعدما تكررت في 10 مباريات، شملت 5 أندية وهي يونايتد، ريجينال، الموج، لاليجا إتش بي سي، وليوا.
وبدا ليوا الأكثر تضرراً من العقوبة بالخسارة 0-3 في 4 مباريات أمام الاتفاق في الجولة الأولى، لعدم توفير النادي رجال أمن، وتكررت العقوبة في مباراة ريجينال في «الجولة 8»، لعدم توفر سيارة إسعاف، ومباراة الموج في «الجولة 9»، لتخلفه عن إدخال الحد الأدنى من فحوصات اللاعبين على النظام الإلكتروني، وأمام ريجينال في «الجولة 19»، بسبب إشراك لاعب لا يحق له المشاركة قانوناً.

 


من جانبه، أوضح المستشار سعيد الحوطي رئيس لجنة الانضباط، حرص اللجنة الوقوف على مسافة واحدة من جميع الأندية على صعيد كل المسابقات بمختلف الدرجات من الهواة إلى المحترفين، وقال «اللوائح موجودة و معممة على الأندية، وقبل بداية كل موسم، وبلغة واضحة وبسيطة، واللجنة مطالبة بتطبيق اللوائح والقوانين على أي مخالفة ترد الى اللجنة، من خلال تقارير المباريات، أو حسب الطرق الرسمية المتبعة، والتي تنص عليها اللوائح أيضاً».

الإمارات
اتحاد كرة القدم
دوري الدرجة الثانية
سعيد الحوطي
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