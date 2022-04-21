«الدفاع المدني» بطل «المؤسسات الحكومية»



الشارقة (الاتحاد)

تُوج الإدارة العامة للدفاع المدني بلقب النسخة الثالثة والعشرين من بطولة كرة القدم للهيئات والمؤسسات والدوائر الحكومية بالشارقة، إثر فوزه في النهائي على الإدارة العامة للحرس الأميري 3-1، وجاء مجلس الشارقة للتعليم ثالثاً والخدمات الاجتماعية رابعاً.

وحصل عصام علاء «الدفاع المدني» على جائزة أفضل لاعب، وفهد موسى البلوشي «الدفاع المدني» على لقب الهدّاف وزاهر عبدالمجيد «الدفاع المدني» أحسن حارس.

وفاز بجائزة أفضل إداري أحمد سعيد السويدي «الإدارة العامة للدفاع المدني» وجائزة أفضل مدرب إيدير فابيانو سواريز «الحرس الأميري» واختارت اللجنة بلدية مدينة كلباء للفوز بلقب الفريق المثالي.

شهد المباراة ومراسم تتويج الفائزين الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس اللجنة التنفيذية لنادي موظفي حكومة الشارقة، والمستشار حميد علي العبار عضو المجلس الوطني الاتحادي نائب رئيس اللجنة التنفيذية لنادي موظفي حكومة الشارقة، والعميد عارف الشريف مدير عام الإدارة العامة للموارد والنقليات بشرطة الشارقة، والعقيد سامي النقبي مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني، وأعضاء مجلس إدارة نادي موظفي حكومة الشارقة ونادي الثقة للمعاقين وممثلي الدوائر الحكومية المشاركة في البطولة.

أكد الدكتور طارق سلطان بن خادم أن ما تحققه البطولة من نجاحات، إنما هو ثمرة التعاون بين ناديي الثقة للمعاقين ونادي موظفي حكومة الشارقة، محققة رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، نحو تعزيز التعاون بين كافة المؤسسات الحكومية بالشارقة مثمناً النجاح الكبير الذي حققته البطولة من أهداف مجتمعية سامية تمثلت في الروح الرياضية التي سادت بين موظفي حكومة الشارقة، وجمعتهم في لقاءات ودية خارج أوقات العمل الرسمية، ووجّه بن خادم الشكر إلى مجلس الشارقة الرياضي على دوره الرائد في الإشراف على كافة الفعاليات الرياضية بالشارقة والتعاون الدائم مع النادي لإنجاح أنشطته.

ثمّن العقيد سامي النقبي جهود اللجنة التنفيذية لنادي موظفي حكومة الشارقة في تنظيم البطولة، وما تحققه من نجاح كبير، بمشاركة هذا العدد من الفرق، مشيراً إلى أن نادي موظفي حكومة الشارقة يعتبر وجهة حضارية لـ«الإمارة الباسمة» لما له من أهداف راقية بنشر الرياضة بجميع القطاعات في المجتمع ويساعد على كسر الروتين اليومي للعاملين مما يسهم في زيادة الإنتاجية والتميز.