«الفرسان».. رهان الصدارة أمام آهال تركمانستان



منير رحومة (دبي)



يخوض شباب الأهلي مباراته أمام آهال تركمانستان «متذيل» ضمن المجموعة الثالثة غداً «الجمعة»، برغبة كبيرة في مواصلة النتائج الإيجابية، وحصد فوزه الثاني على التوالي في دوري أبطال آسيا، وبالتالي انتزاع المركز الأول، في حال تعثر المتصدر فولاد خوزستان الإيراني أمام الغرافة القطري .

ويعول «الفرسان» على ارتفاع معنويات اللاعبين، والتطور في الأداء والمستوى، واستعادة الهجوم لفاعليته، بعد تسجيل ثمانية أهداف كاملة في الجولة الماضية، والسعي لحصد ثلاث نقاط ثمينة، تعزز من حظوظه في المنافسة على بطاقة التأهل إلى الدور المقبل، سواء متصدراً للمجموعة، أو ضمن أفضل أصحاب للمركز الثاني بمنطقة غرب القارة.

وحرصت بعثة شباب الأهلي، بعد الفوز الكبير في الجولة الماضية، على إعادة اللاعبين إلى أجواء التركيز، وجعلهم يشعرون بأهمية المواجهات المقبلة، وضرورة تقديم الأفضل في المباراتين المتبقيتين، وتفادي المبالغة في الفرحة، أو منح الفوز الكبير أكثر من حجمه.

وشدد مهدي علي مدرب الفريق على أن الفوز الماضي هو مجرد حصد لثلاث نقاط، حيث أنعش حظوظ الفريق في المجموعة، لكن المهمة لم تنته، ويجب الانتصار في الجولتين المتبقيتين حتى يعزز الفريق من موقفه.

وينتظر أن يجدد الجهاز الفني الثقة في اللاعبين الذين شاركوا منذ البداية في الجولة الماضية، وبالتالي تثبيت تشكيلة الفريق، حرصاً على دعم الاستقرار الفني، والاستفادة من «التوليفة» التي قدمت أداءً طيباً، ونجحت في استثمار الفرص بالشكل المطلوب.

ويذكر أن تشكيلة «الفرسان» شهدت تغييراً من مباراة إلى أخرى في الجولات الماضية، بسبب رغبة المدرب في تصحيح الأخطاء، وتطوير المستوى.

ويعول مهدي علي على العروض المتميزة التي يقدمها كل من عمر عبد الرحمن، والأرجنتيني كارتابيا، والمهاجم النرويجي توماس أولسن، لمساعدة الفريق على الظهور بمستويات قوية في بقية المشوار، والمنافسة بجدية على بطاقة التأهل إلى الدور المقبل من البطولة الآسيوية.