اتحاد كلباء والنصر.. «سباق التاسع»



فيصل النقبي (كلباء)



يسيطر صراع المركز التاسع، على مباراة اتحاد كلباء والنصر، التي تقام في ضيافة استاد كلباء غداً «الجمعة»، ضمن «الجولة 21»، لـ «دوري أدنوك للمحترفين» ويفصهما فارق النقطتين فقط، حيث يملك «العميد» 25 نقطة في الترتيب التاسع، ولدى «النمور» 23 نقطة في المركز العاشر، وهذا يشعل اللقاء، إضافة لنتيجة الذهاب التي انتهت بثلاثية لمصلحة اتحاد كلباء.

ويسعى «الأزرق» للثأر من «الخسارة الثقيلة» وتعديل الوضع المتأزم التي خلفته الخسارة أمام الشارقة في «الجولة 20»، قبل توقف البطولة، فيما يفكر «النمور» في فوز ثان على التوالي، في حال حدوثه سيكون تاريخياً، حيث لم يسبق أن تفوق اتحاد كلباء على النصر ذهاباً وإياباً في تاريخ «المواجهات 13» حتى الآن،

وتحظى «المباراة 14» بأهمية كبيرة للفريقين، ويتطلع «النمور» إلى فوز ثانٍ بعد السابق على العروبة بهدف، والذي يدفع به خطوة إلى الأمام، والوصول إلى «النقطة 26»، وهذا ما يعني تجاوز النصر في الترتيب، واحتلال المركز التاسع، وبالنسبة للضيوف فإنه يمثل هدفاً مهماً من خلال الابتعاد عن «النمور»، وتوسيع الفارق إلى 5 نقاط، في حال الفوز، أو إبقاء الوضع على ما هو عليه بالتعادل.

والمهمة صعبة للغاية على الفريقين، لأن اللقاء يأتي بعد فترة توقف، وفي ظروف مختلفة لهما، «النمور» منتشي بالفوز، فيما يدخل النصر المباراة بمعنويات الخسارة أمام الشارقة في «الجولة 20».



