الأهلي يعلن جاهزية معلول للقاء الرجاء



القاهرة (د ب أ)



أعلن النادي الأهلي المصري جاهزية التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق لمواجهة الرجاء البيضاوي المقرر لها مساء الجمعة في ملعب مركب محمد الخامس بإياب دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا.

وذكر الموقع الرسمي للأهلي أن معلول شارك في مران الفريق الذي أقيم على ملعب العربي الزاولي ، استعدادًا لمواجهة فريق الرجاء المغربي.

وأوضح الأهلي أن السفير المصري في المغرب، ياسر عثمان، حضر المران الثاني للفريق وعقد جلسة مع محمود الخطيب رئيس البعثة للاطمئنان على أحوال الفريق، والتأكيد على متابعة طاقم السفارة لكل الترتيبات الخاصةبالمباراة، وعلى التواصل مع كافة الجهات المعنية، من أجل توفير الأجواء المناسبة للبعثة خلال مهمتها وحتى العودة للقاهرة.

ومن جانبه وجه الخطيب الشكر للسفير المصري. وأعرب عن تقديره للجهود التي يبذلها طاقم السفارة من أجل تذليل كافة العقبات.

وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق محاضرة للاعبين قبل انطلاق المران للتأكيد على العديد من الجوانب الفنية والخططية الخاصة بمباراة الرجاء.