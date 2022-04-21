«المهام الخاصة» بطل شرطة أبوظبي للشطرنج



أبوظبي (الاتحاد)



فاز قطاع المهام الخاصة بالمركز الأول في بطولة شرطة أبوظبي الرمضانية للشطرنج والتي نظمها مركز التربية الرياضية الشرطية، ومركز إدارة المواهب بقطاع الموارد البشرية، بالتنسيق والتعاون مع نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، وذلك في خيمة الفعاليات بمبنى أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية.

وأسفرت نتائج البطولة والتي تعقد للمرة الأولى على مستوى القطاعات، عن فوز الرقيب أول عبدالله أدريس الحامد، من قطاع المهام الخاصة بالمركز الأول برصيد 5 نقاط ونصف، فيما حل المساعد أول صالح عبدالله عسكر بالمركز الثاني، من قطاع شؤون الأمن والمنافذ، برصيد 5 نقاط، وجاء ثالثاً المدني خالد نايف قاسم، من قطاع الموارد البشرية بنفس الرصيد من النقاط.

وأكد حسين عبدالله خوري رئيس نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية اهتمام الإمارات بالرياضات الذهنية مؤكدا حرص النادي على بناء شراكات فعالة مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي.

وأشاد العقيد محمد حسن البلوشي رئيس اللجنة الرياضية بقطاع الموارد البشرية بالتنافس الكبير بين اللاعبين، في أجواء تحفيزية للنشاط الذهني والتفكير الإيجابي، مؤكداً حرص شرطة أبوظبي على تنظيم الألعاب الذهنية، لما لها من أثر في تعزيز قدرات الموظفين، وفتح باب الشراكات المستقبلية مع نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية.