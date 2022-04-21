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الرياضي
183 لاعباً في رمضانية فتيات الشارقة للشطرنج
183 لاعباً في رمضانية فتيات الشارقة للشطرنج
21 ابريل 2022 10:59

 
الشارقة (الاتحاد)


أقام نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة البطولة الرمضانية للشطرنج الخاطف، بمشاركة 183 لاعباً ولاعبة من 21 دولة، وجرت على 9 جولات لمدة يومين، وأحرز كيابا جون المركز الأول، وتبعه علي عبد العزيز وأحمد فريد وعبد الرحمن الطاهر وحميد بدر وساديا دييز خيرا، والنماس كنعان وبيتون جيرسون.
وأعربت نجلاء الشامسي رئيس مجلس إدارة النادي عن سعادتها بالنجاح الذي حققته البطولة، مؤكدة أنها امتداد لما تحقق من نجاحات في بطولات سابقة في النادي الذي يسعى دائماً لإيجاد مزيد من الفرص والأجواء الابداعية لجميع اللاعبين، من أجل إبراز مواهبهم، والبطولة الرمضانية فرصة لتحقيق ذلك، خاصة مع الأعداد الكبيرة المشاركة من مختلف دول العالم.
وأوضحت أن النادي يواصل العمل على هذا النهج، من خلال استضافة وإقامة العديد من البطولات المحلية والدولية خلال الفترة المقبلة.

الشطرنج
الشارقة
نادي الشطرنج والثقافة للفتيات
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