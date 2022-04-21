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الرياضي
إمبييد أول سلة قاتلة!
إمبييد أول سلة قاتلة!
21 ابريل 2022 10:36

 
واشنطن (أ ف ب) 

أصبح فيلادلفيا سفنتي سيكسرز على بعد انتصار واحد من بلوغ الدور الثاني للأدوار الإقصائية «بلاي أوف»، في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، بفوزه الثالث توالياً على مضيفه تورونتو رابتورز 107-104 بعد التمديد.
ويدين سيكسرز بانتصاره الى نجمه الكاميروني جويل إمبييد الذي سجل ثلاثية قبل 8 أجزاء من الثانية، من نهاية الوقت الإضافي، محققاً أول سلة حاسمة في الثانية الأخيرة في مسيرته الاحترافية، بعد 14 محاولة فاشلة سابقاً.
وعلق إمبييد «28 عاماً» على ثلاثيته قائلاً «إنها أفضل واحد»، مضيفاً «فقط مرِّر الكرة إلي أو لمن كان متاحاً، لقد فعلنا ذلك وأنا سعيد لأنني قدمت عرضاً جيداً».
وعانى سيكسرز الأمرين لتحقيق الفوز، واضطر إلى الكفاح حتى نهاية الوقت الإضافي للتخلص للفوز الثالث توالياً على بطل 2019.
وخسر إمبييد، هداف الدوري، الكرة قبل ثانيتين من نهاية الوقت الإضافي والنتيجة متعادلة 101-101، لكنه سرعان ما صحح الخطأ بتلقيه كرة على مشارف القوس، ليسجل ثلاثية منهيا المباراة برصيد 33 نقطة مع 13 متابعة.
وتابع إمبييد المرشح لجائزة أفضل لاعب في الموسم، الى جانب حاملها الصربي نيكولا يوكيتش «دنفر ناجتس» واليوناني يانيس أنتيتوكونمبو «ميلووكي باكس»: «المهمة لم تنته بعد، انتصار آخر، علينا العودة إلى هنا ومحاولة التغلب عليهم مرة أخرى« في إشارة إلى المباراة الرابعة المقررة السبت في تورونتو.
يذكر أن الفريق الذي يسبق منافسه إلى الفوز بأربع مباريات من أصل سبع يبلغ الدور الثاني.
وأضاف جيمس هاردن 19 نقطة مع 10 تمريرات حاسمة، وتيريز ماكسي 19 نقطة وتوبياس هاريس 11 نقطة مع 12 متابعة، فيما كان البريطاني أوجوغوا أنونوبي أفضل هدافي رابتورز برصيد 26 نقطة مع 24 نقطة لجاري ترينت جونيور و20 نقطة للبديل النيجيري بريسيوس أتشيووا.
وفرط رابتورز في فوز في المتناول كونه تقدم بفارق 17 في الوقت الأصلي لكن إمبييد ورفاقه نجحوا في تذويبه وفرض التعادل في نهايته 95-95.
ولم يتمكن سيكسرز من التقدم في النتيجة طيلة الوقت الأصلي وانتظر الوقت الإضافي ليفعلها.
ولم يكن سيكسرز الفريق الوحيد الذي حول تخلفه بفارق 17 نقطة إلى فوز، بل فعلها بوسطن سلتيكس أمام ضيفه بروكلين نتس ليتغلب عليه 114-107 ويتقدم عليه 2-صفر في سلسلتهما في الدور الأول.
وفي ميلووكي، حاول باكس حامل اللقب تحويل تخلفه بفارق 18 نقطة في المباراة الثانية أمام ضيفه شيكاغو بولز لكن دون جدوى ليخسر 110-114 بفضل 41 نقطة لنجم الأخير ديمار ديروزان، وبالتالي تعادل الفريقان 1-1 في سلسلتهما.

الدوري الأميركي لسلة المحترفين
فيلادلفيا
تورونتو رابتورز
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