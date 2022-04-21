يوفنتوس.. «الحملة مستمرة»



تورينو (أ ف ب)

واصل يوفنتوس حملة الدفاع عن لقبه بنجاح بتأهله إلى نهائي كأس إيطاليا لكرة القدم، لملاقاة الإنتر، بعدما جدد فوزه على فيورنتينا في إياب نصف النهائي 2-صفر «1-صفر ذهاباً».

ويدين يوفنتوس بالفوز إلى لاعب فيورنتينا السابق مهاجمه فيديريكو بيرناردسكي والبرازيلي دانيلو اللذين سجلا هدفي المباراة في الدقيقتين 32 و94.

وكان «السيدة العجوز» عاد بفوز قاتل من فلورنسا بهدف وحيد بفضل «النيران الصديقة» سجله لورينتسو فينوتي بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 91.

ودخل يوفنتوس إلى المباراة ساعياً إلى مواصلة مشواره في مسابقة الكأس، أملاً في إنقاذ موسمه، وتفادي الخروج خالي الوفاض للمرة الأولى منذ عام 2011.

وودع يوفنتوس دوري أبطال أوروبا من ثمن النهائي على يد فياريال الإسباني، ويحتل المركز الرابع في الدوري بفارق ثماني نقاط خلف ميلان.

وعلى ملعب «أليانز» عبر يوفنتوس إلى النهائي ليلاقي الإنتر الذي سبقه إلى المباراة الختامية، بعدما قاده مهاجمه الأرجنتيني لاوتارو مارتينيس بتسجيله هدفين من ثلاثية فريقه في شباك جاره اللدود ضيفه ميلان 3-صفر، بعدما كانا تعادلا سلباً ذهاباً.

