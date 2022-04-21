ألونسو: أنشيلوتي «مروض النجوم»!



أنور إبراهيم (القاهرة)



أقترب ريال مدريد كثيراً من لقب الدوري الإسباني «الليجا»، بعد فوزه على أوساسونا في عقر داره 3-1، في «الجولة 33» للمسابقة، وأصبح في حاجة إلى 4 نقاط فقط لحسم اللقب لمصلحته، بصرف النظر عن نتائج منافسيه برشلونة وأتلتيكو مدريد وإشبيلية.

وأثبت «الملكي» من بداية الموسم أنه مصمم على إحراز البطولة، من خلال نتائجه الإيجابية، من دون النظر إلى نتائج المنافسين وهذا الأمر أسعد الإسباني تشابي ألونسو «40 عاماً» أحد نجوم الريال المخضرمين، والذي تألق في صفوفه من 2009 إلى 2014.

وأشاد ألونسو في حديث نقل موقع جول العالمي مقتطفات منه، بالفريق الحالي الذي يقوده الإيطالي كارلو أنشيلوتي مديراً فنياً، وبأدائه وحفاظه على صدارة الترتيب منذ بداية الموسم واقترابه من حسم اللقب.

وقال ألونسو الذي يعمل حالياً مدرباً لفريق «الرديف» في ريال سوسيداد: الفرصة قائمة أيضاً أمام «الميرنجي» للفوز ببطولته المفضلة دوري الأبطال الأوروبي، والتي حققها 13 مرة، ووصل هذا الموسم إلى نصف النهائي، بعد أن أطاح اثنين من كبار الأندية الأوروبية، باريس سان جيرمان وتشيلسي، الأول في دور الـ16، والثاني في ربع النهائي.

واعترف تشابي ألونسو بأنه كان يتمنى اللعب إلى جوار النجم الفرنسي الكبير زين الدين زيدان، عندما كان لاعباً في «الملكي»، وأنه حزين لأنه لم يلعب للريال في نفس الفترة التي لعب فيها «زيزو»، إذ أنه لعب للريال من 2009إلى 2014، بينما لعب زيدان في بداية الألفية الثالثة.

ويتذكر ألونسو عندما كان لاعباً شاباً في ريال سوسيداد نادي طفولته، قبل رحيله إلى ريال مدريد، أن أفضل ذكرياته كانت عندما لعب ضد قدوته ومثله الأعلى زيدان، وأبدى ندمه لأنه لم يلعب إلى جواره في فريق واحد.

وقال ألونسو إن ريال مدريد هذا الموسم أكثر أندية «الليجا» ثباتاً في المستوى، ولهذا يتصدر المسابقة من بدايتها، ومن المؤكد أنه سيحسمها قبل نهائية الموسم بأكثر من جولة.

وعندما سئل عن وسط الريال باعتباره لاعب وسط سابق في ريال مدريد، قال ألونسو: عاماً بعد عام، نشاهد ثلاثي الوسط لوكا مودريتش وتوني كروس وكاسيميرو، وهم يتألقون مع «الملكي»، ورغم إنهم يكبرون في السن، إلا إنهم ما زالوا بحالة جيدة جداً بدنياً وفنياً، ويمثلون «قيمة مهمة» وعناصر أساسية لأي مدرب.

وأضاف: وجد فيهم أنشيلوتي ما يبحث عنه، ولكن عليه في الوقت نفسه أن يمنحهم قسطاً من الراحة من وقت إلى آخر، وهذا ما يفعله على ما يبدو.

وأعترف ألونسو بأن الثلاثة يلعبون كرة قدم جيدة، ويتمتعون بالانضباط الشديد والثقة بالنفس ورباطة الجأش.

وتطرق ألونسو للحديث عن أنشيلوتي وقال: مدرب فطن وماهر ومتعدد الخبرات ويعرف كيف يوظف عناصر فريقه، ولهذا حقق نجاحات كبيرة في أكثر من نادٍ تولى تدريبه، ويجيد إدارة اللاعبين وترويضهم، وهو من أصحاب الكفاءة في هذا الأمر، ونجح بالفعل في جعل الريال أكثر طموحاً هذا الموسم.