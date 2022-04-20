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الرياضي
دوري الموسم المقبل ينطلق في النصف الثاني من أغسطس
أرشيفية
21 ابريل 2022 01:49

معتز الشامي (دبي)

تدرس رابطة المحترفين عدة حلول تتعلق بشكل وطريقة جدولة المباريات للموسم المقبل، والذي سيكون استثنائياً بمعنى الكلمة، حيث سيشهد 5 توقفات دولية لمشاركات المنتخب، من بينها كأس العالم 2022 في قطر، والتي ستقام من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر المقبلين، بخلاف كأس خليجي 25 يناير من العام المقبل، وبطولة غرب آسيا والتي تلعب في مارس 2023، وتضاف إليها التوقفات الدولية الطبيعية لشهري سبتمبر وأكتوبر المقبلين، بخلاف مشاركات الأندية المتأهلة لدور الـ16 في دوري الأبطال والذي سيقام بنظام البطولة المجمعة وحتى نصف نهائي البطولة على أسبوعين تقريباً خلال نوفمبر من العام المقبل أيضاً.
وستزيد أيام تلك التوقفات عن 109 أيام، وهو ما يعني ضرورة بدء الموسم مبكراً بما يسمح بالتعامل مع كل تلك التوقفات بطريقة مختلفة، حيث تشير المتابعات إلى أن بداية الموسم المقبل، ستكون على الأرجح ببطولة الدوري والتي ستنطلق في النصف الثاني من أغسطس المقبل، بينما يتعين على الرابطة إنهاء الدوري في موعد أقصاه قبل 25 من مايو المقبل، وذلك لمنح المنتخب الوطني فرصة كافية للتحضير للمشاركة في بطولة كأس آسيا 2023 والتي تستضيفها الصين للفترة من 16 يونيو وحتى 16 يوليو.
وعلى الجانب الآخر، ستناقش الرابطة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، كافة الخيارات الخاصة ببطولة كأس المحترفين، والتي نجحت الرابطة في تقديمها بشكل مختلف في آخر نسختين، عبر تطبيق نظام الذهاب والإياب فيها، ما رفع من قدرتها التنافسية، وزاد الزخم المرتبط بمبارياتها ورفع اهتمام الجماهير بها بصورة كبيرة، إلا أن شرط إقامة مباريات البطولة بمشاركة الدوليين في نظام الذهاب والإياب، ربما لن يكون معتمداً للموسم المقبل، وذلك بسبب كثرة التوقفات المتوقعة في ذلك الموسم المتوقع أن يكون استثنائياً ليس محلياً فقط، ولكن على مستوى العالم لظروف إقامة المونديال في توقيته الخاصة بنسخة 2022 بقطر.
وتفيد المتابعات بأن الرابطة ستدرس الحلول المرتبطة بتلك البطولة لتعوض كثرة إيقافات الدوري، بما لا يؤثر على مستويات الأندية، وبالتالي قد يتم إقامتها بنظام المجموعات، ومن ثم يتأهل الفرق لدور الـ8 لتقام مبارياتها بنظام الذهاب والإياب لاحقاً، حيث سيكون المطلوب هو زيادة عدد مباريات تلك البطولة، لملء الفراغ المتوقع من كثرة التوقفات الدولية.
وكان الموسم الجاري قد شهد ضغطاً في الروزنامة بسبب مشاركات المنتخب الوطني في مشوار التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2022، بالإضافة للمشاركة في كأس العرب بالدوحة، كما توقف الدوري بسبب المشاركة في دوري أبطال آسيا، ما دفع الرابطة لبدء الموسم بالجولة الأولى لدوري أدنوك في 19 و20 أغسطس الماضي، ويتوقع أن يتكرر جدولة الموسم الجديد في توقيت قريب من تلك الجدولة قدر الإمكان.

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