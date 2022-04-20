«السوربون أبوظبي» تفتح باب التسجيل لدبلوم الإدارة الرياضية

أبوظبي (وام)

أعلنت جامعة السوربون أبوظبي فتح باب التسجيل للراغبين في الالتحاق ببرنامج الدبلوم التنفيذي في الإدارة الرياضية للسنة الأكاديمية 2022 - 2023، المقدم من الجامعة بالتعاون مع اتحاد الإمارات لكرة القدم والمركز الدولي للدراسات الرياضية، وبدعم من الاتحاد الدولي لكرة القدم. وفي مارس 2022، أنهى طلبة الدفعة السابعة الملتحقين بالدبلوم التنفيذي في الإدارة الرياضية فصولهم الدراسية، وتزامناً مع نهاية العام الدراسي، شرع 15 طالباً وطالبة ملتحقين بالدفعة الحالية من الدبلوم في العمل على أوراقهم البحثية وتقديمها للمشاركة في مسابقة شبكة الجامعات الدولية FIFA/CIES، وهي منافسة تُقام سنوياً وتضم 19 جامعة مشاركة. وضمت الدفعة السابعة من البرنامج عدداً من المهنيين والمختصين من مختلف المؤسسات والمنظمات، كقسم الرياضة في جامعة السوربون أبوظبي واتحاد الكرة وحلبة مرسى ياس ومجموعة من الطلبة مدعمين مادياً من قبل وزارة الرياضة في السعودية.

وتم تصميم هذا البرنامج ليتيح للمختصين فرصة تعزيز مسيرتهم، وتمكينهم من بناء شبكة علاقات مهنية كما يتيح للطلبة فرصة الاشتراك بالعديد من المنافسات والمبادرات خلال فترة دراستهم.