فتح باب الترشح لانتخابات اتحاد السباحة اليوم

دبي (الاتحاد)

يفتح اليوم رسمياً باب الترشح لانتخابات اتحاد السباحة للدورة الأولمبية 2020-2024، ويستمر تقديم استمارات الترشح حتى 29 أبريل الجاري، بينما تعقد الجمعية العمومية الانتخابية في7 يونيو المقبل.

وتم تشكيل لجنتي الانتخابات والطعون، ووضع جدول إجراءات العملية الانتخابية.

وأكد عبدالله الوهيبي، الأمين العام لاتحاد السباحة، أنه تم تشكيل لجنة الانتخابات برئاسة محمد عبد الرحيم الحمادي، وعضوية راشد عبد الرحمن السويدي، كاتب العدل خالد محمد المرزوقي، فيصل سليمان الجاسم، علي أحمد السعدي، كما تم تشكيل لجنة الطعون برئاسة عبدالله مصبح المهيري، وعضوية شيخة أحمد سلطان، وسعود علي محمد، وطبقاً للائحة المعتمدة، فإن هناك 16 نادياً يحق لهم التواجد والتصويت في الانتخابات المقبلة.

وقال الوهيبي: «سيتم إصدار القائمة المبدئية للمرشحين يوم 12 مايو المقبل، على أن يتم اعتماد القائمة النهائية للمرشحين عقب فترة فتح وغلق باب الطعون يوم 2 يونيو المقبل، على أن يتم اعتماد وإعلان نتائج الانتخابات النهائية يوم 17 يونيو 2022».