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تامر عبد الحميد يهدي «الاتحاد» لقب بطولة «الصحفيين» لكرة الطاولة
الحمادي يُسلم كأس البطولة إلى تامر عبدالحميد (الاتحاد)
21 ابريل 2022 01:49

أبوظبي (الاتحاد)

توج تامر عبد الحميد من جريدة الاتحاد بلقب بطولة جمعية الصحفيين الرمضانية لكرة الطاولة التي تنظمها الجمعية برعاية اتصالات، وأحرز اللقب بعد فوزه في المباراة النهائية على ماهر الملاح بشوطين مقابل شوط واحد، فيما حقق فريد نبوي المركز الثالث، وجاء وليف حسون رابعاً.
شهد حفل ختام البطولة التي شارك فيها 16 لاعباً من أعضاء الجمعية، يمثلون المؤسسات الصحفية والإعلامية بالدولة محمد الحمادي رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية إلى جانب عدد من الصحفيين والإعلاميين.
وقام محمد الحمادي بتتويج الفائزين وتسليمهم كأس ودرع البطولة وشهادات التقدير، إضافة إلى تكريم ماهر فوزي حكم البطولة.
وأشاد محمد الحمادي بالنجاح الذي حققته البطولة خلال الشهر الكريم والتنافس الكبير والمثير بين الزملاء الصحفيين المشاركين، وقال إن البطولة كانت فرصة للالتقاء بين الزملاء وسط أجواء رمضانية رياضية جميلة.

جريدة الاتحاد
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جمعية الصحفيين الإماراتية
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