نهيان بن زايد يصدر قرار تشكيل مجالس إدارات أندية الألعاب الفردية

أبوظبي (الاتحاد)

أصدر سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، 6 قرارات بشأن تشكيل مجالس إدارات 6 أندية للألعاب الفردية، تشمل نادي أبوظبي لألعاب القوى، نادي أبوظبي للرياضات المائية، نادي أبوظبي للقوس والسهم، نادي أبوظبي للمبارزة، نادي أبوظبي لرفع الأثقال، نادي أبوظبي لكرة المضرب.

وصدرت القرارات كالتالي:

نادي أبوظبي لألعاب القوى

تشكيل مجلس إدارة نادي أبوظبي لألعاب القوى برئاسة العقيد الركن خالد راشد حميد الزعابي، وعضوية كل من راشد صغير محمد البلوشي - علي خميس راشد النيادي - هاشل عبيد سالم الطنيجي - خالد سعيد سالم القبيسي - لولوة عبيد أحمد المهيري - طالب محمد أحمد السلامي.

نادي أبوظبي للرياضات المائية

تشكيل مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات المائية برئاسة حميد عبد الله الهوتي، وعضوية كل من: خويطر سعيد الظاهري - سعيد أحمد الجسمي - أحمد خلفان الجهوري - سليمان حسن العامري - فاطمة سيف العامري.

نادي أبوظبي للقوس والسهم

تشكيل مجلس إدارة نادي أبوظبي للقوس والسهم برئاسة لبنى علي الشامسي، وعضوية كل من: يوسف عبدالله المرزوقي - حسن عباس الحمادي - راشد محمد الكعبي - مبارك علي الحمادي.

نادي أبوظبي للمبارزة

تشكيل مجلس إدارة نادي أبوظبي للمبارزة برئاسة العقيد محمد حسين خوري، وعضوية كل من: ماجد سلطان المنصوري - خالد خميس العبري -حمد عبد الله المنصوري - حمدة خادم القبيسي.

نادي أبوظبي لرفع الأثقال

تشكيل مجلس إدارة نادي أبوظبي لرفع الأثقال برئاسة عبدالله عيسى الزعابي، وعضوية كل من: خلف محمد العتيبة - خليفة حمد الدرمكي - عبدالله حيي الشامسي - عبير عبدالحميد أميري.

نادي أبوظبي لكرة المضرب

تشكيل مجلس إدارة نادي أبوظبي لكرة المضرب برئاسة حمد عبدالله المحياس، وعضوية عبدالله زين العطاس - محمود خليفة البلوشي - عبدالرحمن صالح المنهالي - بشرى محمد النجار.