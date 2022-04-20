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الرياضي
نهيان بن زايد يصدر قرار تشكيل مجالس إدارات أندية الألعاب الفردية
نهيان بن زايد يصدر قرار تشكيل مجالس إدارات أندية الألعاب الفردية
20 ابريل 2022 17:37

أبوظبي (الاتحاد)
أصدر سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، 6 قرارات بشأن تشكيل مجالس إدارات 6 أندية للألعاب الفردية، تشمل نادي أبوظبي لألعاب القوى، نادي أبوظبي للرياضات المائية، نادي أبوظبي للقوس والسهم، نادي أبوظبي للمبارزة، نادي أبوظبي لرفع الأثقال، نادي أبوظبي لكرة المضرب.
وصدرت القرارات كالتالي:
نادي أبوظبي لألعاب القوى
تشكيل مجلس إدارة نادي أبوظبي لألعاب القوى برئاسة العقيد الركن خالد راشد حميد الزعابي، وعضوية كل من راشد صغير محمد البلوشي - علي خميس راشد النيادي - هاشل عبيد سالم الطنيجي - خالد سعيد سالم القبيسي - لولوة عبيد أحمد المهيري - طالب محمد أحمد السلامي.
نادي أبوظبي للرياضات المائية
تشكيل مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات المائية برئاسة حميد عبد الله الهوتي، وعضوية كل من: خويطر سعيد الظاهري - سعيد أحمد الجسمي - أحمد خلفان الجهوري - سليمان حسن العامري - فاطمة سيف العامري.
نادي أبوظبي للقوس والسهم
تشكيل مجلس إدارة نادي أبوظبي للقوس والسهم برئاسة لبنى علي الشامسي، وعضوية كل من: يوسف عبدالله المرزوقي - حسن عباس الحمادي - راشد محمد الكعبي - مبارك علي الحمادي.
نادي أبوظبي للمبارزة
تشكيل مجلس إدارة نادي أبوظبي للمبارزة برئاسة العقيد محمد حسين خوري، وعضوية كل من: ماجد سلطان المنصوري - خالد خميس العبري -حمد عبد الله المنصوري - حمدة خادم القبيسي.
نادي أبوظبي لرفع الأثقال
تشكيل مجلس إدارة نادي أبوظبي لرفع الأثقال برئاسة عبدالله عيسى الزعابي، وعضوية كل من: خلف محمد العتيبة - خليفة حمد الدرمكي - عبدالله حيي الشامسي - عبير عبدالحميد أميري.
نادي أبوظبي لكرة المضرب
تشكيل مجلس إدارة نادي أبوظبي لكرة المضرب برئاسة حمد عبدالله المحياس، وعضوية عبدالله زين العطاس - محمود خليفة البلوشي - عبدالرحمن صالح المنهالي - بشرى محمد النجار.

نهيان بن زايد آل نهيان
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