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«كأس الرابطة».. «قمر 14» بـ 47 مباراة
«كأس الرابطة».. «قمر 14» بـ 47 مباراة
20 ابريل 2022 17:14

أبوظبي (الاتحاد)
احتفلت كأس رابطة المحترفين في الموسم الحالي، باكتمال بدرها في النسخة 14 في تاريخ المسابقة، منذ موسمها الأول في 2008-2009، وصولاً إلى نهائي الموسم الحالي، الذي يجمع القطبين العين المتوّج بلقب أول نسخة، ومنافسه شباب الأهلي صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة بـ5 مرات، آخرها الموسم الماضي.
ورسمت 46 مباراة، منذ الدور الأول، وصولاً إلى النهائي المرتقب، الذي يحمل الرقم 47 في مباريات الموسم الحالي، مشوار كأس رابطة المحترفين، بداية من الدور الأول، وربع ونصف النهائي، وحتى النهائي المرتقب.
وتباينت أعداد مباريات كأس رابطة المحترفين في المواسم الماضية، حسب التعديلات على نظام المسابقة، وجاءت الانطلاقة في أول موسمين 2008-2009 و2009-2010 بـ41 مباراة، مقابل 63 مباراة في موسمي 2010-2011,2011-2012، لتتراجع إلى 55 مباراة موسم 2012-2013، لتستقر المسابقة على عدد 45 مباراة بداية من موسم 2013-2014، وحتى 2016-2017، وتقلصت مجدداً إلى 43 مباراة موسم 2017-2018، مقابل 49 مباراة في موسمي 2018-2019 و2019-2020، و47 مباراة في الموسم الحالي.
وشارك 12 فريقًا في الدور الأول لكأس رابطة المحترفين، باستثناء الجزيرة حامل لقب الدوري في الموسم الماضي 2020-2021، وشباب الأهلي بطل النسخة الأخيرة للكأس، اللذين تأهلا مباشرة للدور ربع النهائي.
ولُعبت مباريات البطولة بنظام تحديد المراكز بنهاية مباريات الدور الأول، الذي أقيم بنظام الذهاب والإياب، وصولاً إلى ربع النهائي بمشاركة 6 أندية متأهلة من الدور الأول، إضافة إلى ناديي الجزيرة وشباب الأهلي المتأهلين مسبقاً.
ولعبت الفرق، التي خرجت من كل مرحلة الدور الأول، ربع النهائي، نصف النهائي بنظام الدوري من دور واحد على تحديد المراكز في كل مرحلة، من التاسع وحتى الرابع عشر، من الخامس وحتى الثامن، ومباراة لتحديد المركزين الثالث والرابع.

رابطة المحترفين
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