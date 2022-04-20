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«الجو جيتسو» يتعاون مع الهلال الأحمر لتوزيع الوجبات الرمضانية
«الجو جيتسو» يتعاون مع الهلال الأحمر لتوزيع الوجبات الرمضانية
20 ابريل 2022 17:11

أبوظبي (الاتحاد)
قام اتحاد الجو جيتسو بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بتوزيع وجبات كسر الصيام في مدينة خليفة بأبوظبي، ضمن مبادرات الهيئة الرمضانية داخل الدولة خلال الشهر الفضيل.
وشهدت المبادرة مشاركة عدد من مسؤولي الاتحاد يتقدمهم محمد سالم الظاهري نائب رئيس الاتحاد، بجانب مجموعة من لاعبي المنتخب الوطني والأندية والأكاديميات.
ويؤكد محمد سالم الظاهري أن العمل التطوعي يمثل ثقافة راسخة ومتأصلة في مجتمع الإمارات، ويترجم رؤية القيادة الرشيدة في الجانب الإنساني، منوهاً بأن مثل هذه المبادرات ليست غريبة على شعب الإمارات وطن التسامح والتعايش.
وأضاف أن التعاون مع هيئة الهلال الأحمر يصادف يوم زايد للعمل الإنساني الذي يكرس نهج العطاء، ويعزز مكانة الإمارات كواحدة من أفضل الدول المانحة لتوفير العون لجميع شعوب ودول العالم بمختلف القارات.

الهلال الأحمر
اتحاد الجو جيتسو
مدينة خليفة
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