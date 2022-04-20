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الرياضي
«أبيض الشواطئ» يختتم محطة إعداده لـ«غرب آسيا»
«أبيض الشواطئ» يختتم محطة إعداده لـ«غرب آسيا»
20 ابريل 2022 16:45

دبي (الاتحاد)

اختتم منتخبنا الوطني للكرة الشاطئية محطة إعداده الثانية ضمن استعداداته للمشاركة في بطولة غرب آسيا للشاطئية، التي يستضيفها الاتحاد السعودي للفترة من 16 إلى 21 مايو المقبل، بمشاركة سبعة منتخبات وهي «الإمارات، السعودية، لبنان، فلسطين، البحرين، الكويت وعُمان».
وخاض منتخبنا الوطني خلال هذه المحطة 6 مباريات دولية ودية أمام منتخبي لبنان وسويسرا، حيث فاز على المنتخب اللبناني في الودية الأولى (4 – 3) وخسر في المباراتين الثانية والثالثة (4 – 5) و(4 – 7) على التوالي، والتقى المنتخب السويسري في ثلاث مواجهات أخرى، خسر الأولى والثانية (6 – 7) و(4 - 7)، بينما حقق الفوز في المباراة الثالثة بنتيجة (4 – 1).
وحرص الجهاز الفني للمنتخب تحت قيادة الإسباني راميرو أماريللي على تجربة وإعطاء الفرصة لجميع اللاعبين المتواجدين ضمن القائمة الحالية وعددهم 23 لاعباً، وهم: وليد المحمدي، محمد الجسمي، هيثم الكعبي، أحمد بشر، وليد بشر، عباس علي، كمال علي، هشام منتصر، على المحمدي، أحمد ملاحي، حميد جمال، حسن الحمادي، سعيد عيد، راشد عيد، عبدالله درقاني، عبدالله عباس، بطي عبدالحسين، جمال محمد، حسين علي، عبدالله الشاري، حسن عبدالله، حريز علي، حسين حمزة.

اتحاد الكرة
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