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الرياضي
موراي يتراجع عن قراره!
موراي يتراجع عن قراره!
20 ابريل 2022 16:00

لندن (د ب أ)
تراجع نجم التنس الإسكتلندي أندي موراي عنقراره بشأن الامتناع عن المشاركة في موسم الملاعب الرملية بأكمله، بعد حصوله على بطاقة دعوة «وايلد كارد» للمشاركة في بطولة مدريد المفتوحة.
وكان موراي (34 عاماً) قرر الانسحاب من جميع بطولات موسم الملاعب الرملية، لكنه عدل عن رأيه وسيشارك في بطولة مدريد التي تنطلق الثلاثاء المقبل وتستمر حتى الثامن من مايو المقبل.
ويتطلع موراي الفائز بثلاثة ألقاب في بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى لاكتساب حساسية المباريات قبل خوض موسم الملاعب العشبية.
كما قد يشارك موراي في بطولة إيطاليا المفتوحة التي تنطلق في الثاني من الشهر المقبل، لكن من المستبعد مشاركته في بطولة فرنسا المفتوحة التي تبدأ في 22 مايو ثم يعود بعدها إلى الولايات المتحدة الأميركية من أجل الاستعداد لموسم الملاعب العشبية.

أندي موراي
التنس
بطولة مدريد للتنس
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