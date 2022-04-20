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الرياضي
صراع المركز الثاني «بطولة جديدة» في «أبطال آسيا»
صراع المركز الثاني «بطولة جديدة» في «أبطال آسيا»
20 ابريل 2022 19:15

منير رحومة (دبي)
قبل جولتين من نهاية دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال آسيا، بدأت ملامح الفرق المرشحة للعبور إلى دور الـ16 تتشكل في مختلف المجموعات، وخاصة في المجموعتين الأولى والثانية، حيث انتزع الهلال السعودي حامل اللقب، بطاقة التأهل مبكراً عن المجموعة الأولى بعد حصده العلامة الكاملة (12 نقطة)، ليكون بذلك أول فريق على مستوى غرب وشرق القارة الذي ينتزع بطاقة التأهل، بينما حصد الشباب السعودي في المجموعة الثانية 10 نقاط، واقترب بدوره من اللحاق بالدور الثاني.
وفي بقية المجموعات الأخرى لا يزال التشويق كبيراً لمعرفة الفرق التي ستحسم البطاقات المباشرة بفضل التقارب في النقاط.
وتشهد بطولة دوري أبطال آسيا، صراعاً قوياً على المركز الثاني في مختلف المجموعات، حيث أن نظام البطولة يمنح ثلاث بطاقات لأصحاب أفضل ثلاثة فرق حصدت المركز الثاني في غرب القارة ونفس العدد بالنسبة لمجموعات الشرق.
وتحول الصراع على المركز الثاني إلى بطولة في حد ذاتها داخل دوري الأبطال، حيث تسعى مختلف الأندية إلى جمع أكبر عدد ممكن من النقاط في الجولتين المتبقيتين، بهدف ضمان بطاقة التأهل.
ويتواجد كل من شباب الأهلي والجزيرة في هذا السباق، حيث يملك فريق «الفرسان» الذي جمع 6 نقاط حتى الآن، فرصة كبيرة للتأهل بعد الفوز الكبير الذي حققه على الغرافة القطري بثمانية أهداف في الجولة الماضية، وفي حال مواصلة الانتصارات سيكون قادراً إما على انتزاع صدارة المجموعة، أو حجز مقعد بين أفضل الفرق أصحاب المركز الثاني.
أما فيما يتعلق بـ«فخر أبوظبي»، الذي جمع أربع نقاط حتى الآن، فهو مطالب بتصحيح وضعه في الجولتين المقبلتين، وجمع أكبر عدد ممكن من النقاط حتى يعزز من حظوظه في العبور.
وبالنسبة للشارقة الذي يحتل المركز الثالث في المجموعة الأولى فان الصراع على المركز الثاني انحصر بينه وبين الريان القطري، حيث يتوجب عليه الفوز في المباراتين المقبلتين، وانتظار عثرة منافسه حتى ينافس على إحدى البطاقات المؤهلة للدور المقبل.
هجوم «الفرسان» يكسب الرهان
انفجر خط هجوم شباب الأهلي في الجولة الرابعة لدوري أبطال آسيا، وسجل ثمانية أهداف كاملة، ليرفع رصيده إلى 11 هدفاً، محتلاً صدارة أقوى خطوط الهجوم في البطولة الآسيوية، سواء على مستوى الغرب أو الشرق.
وفي المقابل يملك الهلال والشباب السعوديين وفولاذ خوزستان الإيراني أقوى خطوط دفاع باستقبالها هدفاً وحيداً لكل منهم في الجولات الأربعة الماضية.
وعلى مستوى الهدافين، يحتل إيدميلسون جونيور لاعب الدحيل وكارلوس جونيور لاعب الشباب صدارة هدافي مجموعات غرب القارة بأربعة أهداف لكل منهما، بينما يأتي بعدهما لاعبو شباب الأهلي فيدريكو كارتابيا وعزيز جانييف بثلاثة أهداف لكل منهما.
مخاصمة الانتصار
لم يحقق فريقا استقلال دوشنبيه الطاجيكي وآهال تركمانستان الفوز حتى الآن، حيث يحتل الأول ذيل الترتيب في المجموعة الأولى بصفر من النقاط، والثاني المركز الأخير في المجموعة الثالثة بنقطة يتيمة.


ترتيب أصحاب المركز الثاني بعد الجولة الرابعة:
1- التعاون السعودي 7 نقاط
2- الريان القطري 7 نقاط
3- شباب الأهلي 6 نقاط
4- ناساف كارشي الأوزبكي 5 نقاط
5- الجزيرة 4 نقاط

دوري أبطال آسيا
شباب الأهلي
الشارقة
الجزيرة
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