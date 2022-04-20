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الجزيرة ينتظر نقاط وأهداف «القوة» لحسم الصعود
الجزيرة ينتظر نقاط وأهداف «القوة» لحسم الصعود
20 ابريل 2022 14:25

مصطفى الديب (أبوظبي)
أصبحت المجموعة الثانية من دوري أبطال آسيا، التي تضم الجزيرة والشباب السعودي والقوة الجوية العراقي ومومباي سيتي الهندي، الأكثر تعقيداً في حسابات البطاقة الثانية للتأهل للدور الثاني، وذلك بعد نهاية الجولة الرابعة من التصفيات المجمعة بالمملكة العربية السعودية.
ويعد الشباب السعودي، الوحيد الذي ضمن التأهل إلى الدور الثاني، بعد أن وصل إلى النقطة العاشرة بالفوز على القوة الجوية العراقي في الجولة الماضية، فيما تساوى كل من القوة الجوية والجزيرة ومومباي سيتي في الرصيد، حيث يمتلك كل منهم 4 نقاط في رصيده.
وبحسابات دقيقة، يحتاج الجزيرة لفوز بثنائية نظيفة، أو بفارق هدفين في لقاء «الجمعة» أمام القوة الجوية العراقي وخسارة مومباي سيتي أمام الشباب السعودي، حتى يتمكن من الصعود بوصوله للنقطة السابعة.
وتعد المواجهات المباشرة العامل الأهم في حسم الصعود حال التساوي في عدد النقاط، ويحتل حامل لقب الدوري الإماراتي المركز الثالث في المجموعة حالياً بعد الشباب، الذي يمتلك 10 نقاط في رصيده ثم القوة الجوية الذي يمتلك 4 نقاط، لكن المواجهات المباشرة تصب في صالحه، ثم الجزيرة، وأخيراً مومباي سيتي الهندي.
وخاض «فخر أبوظبي» تدريبين استعداديين للقاء الجمعة أمام القوة الجوية العراقي في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثانية، وذلك بعد الراحة التي حصل عليها اللاعبون عقب لقاء مومباي سيتي، الذي انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين بناء على قرار الهولندي مارسيل كايزر مدرب الفريق الذي أكد أن اللاعبين يعانون من حالة من الإجهاد الشديد بسبب ضغط المباريات، ويجب حصولهم على قسط من الراحة.

الجزيرة
دوري أبطال آسيا
الشباب السعودي
القوة الجوية
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