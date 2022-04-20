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الرياضي
شارابوفا تنتظر «الطفل الأول»!
شارابوفا تنتظر «الطفل الأول»!
20 ابريل 2022 14:15

باريس (أ ف ب)
أعلنت لاعب التنس الروسية ماريا شارابوفا، المصنّفة أولى عالمياً سابقاً، حملها بطفلها الأول في اليوم الذي يصادف عيد ميلادها الخامس والثلاثين.
ونشرت عبر حسابها على «إنستجرام» صورة تُظهر بطنها المستدير، وهي واقفة على شاطئ البحر مرفقة بتعليق «بدايات ثمينة. لطالما كان تناول قالب عيد ميلاد لشخصين من تخصصي».
وترتبط شارابوفا، المتوجة بخمسة ألقاب كبرى، برجل الأعمال البريطاني ألكسندر جيلكس منذ العام 2020.
أحرزت الروسية التي اعتزلت الرياضة في فبراير 2020 36 لقباً في مسيرتها الاحترافية في منافسات الفردي، بينها خمس في البطولات الكبرى هي أستراليا المفتوحة 2008، رولان جاروس 2012 و2014، ويمبلدون 2004 وفلاشينج ميدوز 2006.
توقفت مسيرة اللاعبة بشكل مفاجئ في العام 2016 بعد فحص منشطات إيجابي على هامش بطولة أستراليا المفتوحة، ما أدى إلى إيقافها 15 شهراً، قبل أن تعود في أبريل 2017 من دون أن تستعيد مستوياتها بسبب آلام مزمنة في الكتف.

ماريا شارابوفا
التنس
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